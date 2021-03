La lettura può avere un grande impatto su di noi. Grandi opere ci possono aprire gli occhi sul mondo, e farci vedere tutto in modo molto diverso.

Alcune però sono davvero impegnative, lunghe e pesanti. Potrebbe essere ad esempio il caso del bellissimo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij, illuminante ma anche pesante. E poi ci sono dei grandissimi capolavori che stanno in poche pagine, ma non per questo sono meno impattanti. Oggi vedremo proprio uno di questi: ecco il libro si legge in un attimo ma che ci può cambiare la vita.

“Non si vede bene che col cuore”

L’opera di cui parliamo è “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. In sole 100 pagine circa, ci dà dei messaggi importantissimi sull’amore, l’amicizia e la vita.

La storia è molto particolare: un pilota di aerei precipita nel deserto, e qui incontra un bambino che dice di essere un principe, di arrivare dallo spazio, e di aver visitato tanti pianeti prima della terra. Nei suoi viaggi, il Piccolo Principe ha incontrato re, uomini d’affari, studiosi e tante altre persone. Ciascuno di questi incontri nasconde messaggi di grande profondità.

Un libro per grandi e piccoli

Come si può capire dalla trama, stiamo parlando di un’opera che nasce come racconto per ragazzi. Ma non facciamoci ingannare, essa è adatta anche agli adulti, che anzi potranno trovare delle interpretazioni ancora più raffinate e più significative del racconto.

Oltre ad una trama semplice ma profonda, il libro si distingue per dei disegni ad acquerello fatti proprio dall’autore. Essi sono un complemento fondamentale al racconto, che permettono ancora di più di immergersi in ciò che viene narrato.

Il Piccolo Principe non è solo un’opera apprezzatissima, ma anche celeberrima. Essa, uscita nel 1943, è diventata subito uno dei libri più venduti del ventesimo secolo.

Ecco il libro si legge in un attimo ma che ci può cambiare la vita. Prendiamoci un pomeriggio e lasciamoci trasportare dalla meraviglia del racconto di Saint-Exupéry, ce lo ricorderemo per sempre.

