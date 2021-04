I soldi non fanno la felicità, ma sono un mezzo per raggiungerla. Questa massima racchiude una grande verità. Fuori da ogni moralismo, è evidente che i soldi siano fondamentali per arrivare tranquilli a fine mese. Saper gestire bene le proprie finanze è l’unico modo per vivere bene.

Fare le scelte giuste in ambito economico è fondamentale per creare la propria indipendenza e, quindi, la propria libertà. È per questo motivo che tutti dovremmo imparare a governare nella maniera più corretta i nostri soldi. E lo si può fare partendo da una semplice lettura, che possono fare davvero tutti. Quindi ecco il libro imperdibile che insegna a gestire i propri soldi, risparmiare e arrivare a fine mese con tranquillità e serenità.

Non servono titoli di studio, questo libro è adatto a tutti

Il libro di cui stiamo parlando si chiama “Autostrada per la ricchezza”, anche se il titolo originale è “The Millionaire Fastlane”. Questo libro è uno dei volumi più importanti in assoluto sul tema dell’educazione economica e finanziaria.

Ed è anche uno dei migliori libri al mondo scritti negli ultimi anni. L’autore è MJ De Marco, un imprenditore molto ricco che spiega a tutti come arrivare al successo. Attenzione però: non stiamo parlando del solito guru “tutto fumo niente arrosto”.

“Investiresti 5 euro oggi per averne 2 tra qualche giorno?”

MJ De Marco non è il solito ciarlatano che promette di far raggiungere la ricchezza svelando qualche trucco segreto. L’obiettivo di questo libro è sconvolgere, rivoluzionare le conoscenze sbagliate che, spesso, si hanno in ambito finanziario.

Uno dei quesiti che pone l’autore all’interno del libro è “investiresti 5 euro per averne 2 tra qualche giorno?”, che in altre parole corrisponde a “perché lavorare 5 giorni a settimana per averne in cambio solo 2 di riposo?”.

In pratica De Marco spiega che è possibile guadagnare un ottimo stipendio senza per forza lavorare 8 ore al giorno tutti i santi giorni. Un concetto chiave del libro, dunque, è che si può slegare il proprio business dal tempo di lavoro effettivo.

Il controllo dei propri soldi

Un altro aspetto centrale di questo libro è il “comandamento del controllo”. Ognuno di noi sa se ha davvero il controllo dei propri soldi. Il dipendente di un’azienda non avrà mai il pieno controllo delle proprie finanze, perché dipenderà sempre dalle decisioni del proprio capo.

Esistono, però, dei metodi per diventare padroni dei propri soldi e, quindi, del proprio tempo. Che, poi, vuol dire avere più tempo da dedicare a se stessi, ai propri cari e alle proprie passioni. Esiste forse qualcosa di più bello?

Insomma, ecco il libro imperdibile che insegna a gestire i propri soldi, risparmiare e arrivare a fine mese con tranquillità e serenità. Cosa aspettiamo a leggerlo?