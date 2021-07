Ecco il libro che tutti dovremmo aver letto almeno una volta nella vita

Alcuni libri hanno davvero fatto la storia della letteratura, diventando fondamentali per decine di generazioni. Ci sono degli autori e delle pagine che sono di vitale importanza per la storia della scrittura e che è impossibile non aver letto almeno una volta. Tra questi, uno dei padri assoluti e indiscussi della letteratura è sicuramente Dante Alighieri. Questo autore e intellettuale, infatti, ha regalato al mondo delle opere senza tempo, e tra queste ce n’è una in particolare che ci farà appassionare.

Ecco il libro che tutti dovremmo aver letto assolutamente almeno una volta nella vita

L’opera di cui stiamo parlando è la “Vita Nova”. A molti sarà sicuramente capitato di averlo studiato a scuola o per qualche esame universitario. Ma leggerlo per piacere è tutta un’altra cosa. La storia ruota attorno all’amore che l’autore prova per la sua musa Beatrice. Divisa in 47 capitoli, la Vita Nova ripercorre il sentimento di Dante, dal loro primo incontro fino allo struggimento per la morte di lei. L’elevazione spirituale che segue a questo sentimento è evidenziata in una maniera magistrale dallo scrittore, che riesce a tenere segreto il suo amore solo scrivendo sonetti per la sua giovane amata.

Perché è così importante leggere la Vita Nova di Dante

Leggere la “Vita Nova” è fondamentale per una cultura personale in primis. Quest’opera, infatti, è tra le più famose e conosciute del maestro, ed il motivo è evidente. La struttura, lo schema che viene creato, il modo in cui è espresso il sentimento dell’autore, non possono che rendere quest’opera un vero e proprio capolavoro. Approcciarvisi per piacere e diletto ci farà scoprire un’anima tormentata che cerca in tutti i modi un riscontro positivo nei gesti dell’amata. Questo non significa che dovremo comportarci come Dante o vivere l’amore come fa lui. Ma questo libro potrà sicuramente farci capire come le pene d’amore accomunino tutti noi e come questo sentimento può davvero innalzarci spiritualmente.

Dunque, ecco il libro che tutti dovremmo aver letto assolutamente almeno una volta nella vita! Dante Alighieri è un vero e proprio genio e le sue parole entreranno letteralmente nel nostro cuore, senza lasciarci mai più.

