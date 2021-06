Che la frutta faccia bene è davvero un dato di fatto. Tuttavia, ci sono alcune specie che fanno davvero meglio delle altre. Infatti, quando parliamo di salute, in moltissimi penseranno subito a dottori e medicinali. Certo, consultare il medico è sempre una scelta saggia in caso di dubbio. Consultare uno specialista che ne sa più di noi è un obbligo morale, non tanto o solo per noi ma soprattutto per le persone che ci vogliono bene.

E ancora prima di andare dal dottore per curare eventuali malattie dobbiamo ricordarci di una cosa. Mangiare bene e fare una vita equilibrata è davvero la scelta ottimale. E per fare una scelta ottimale in termini di alimentazione dobbiamo parlare di frutti. Oggi parliamo di pesche, ed in particolare della pesca merendella. Infatti, ecco il gustosissimo frutto dell’estate dal grande effetto lassativo ottimo per l’intestino.

Una delizia calabrese

In Italia conosciamo la pesca merendella perché è una produzione tipica della Calabria. Il suo gusto ricorda perfettamente la dolcezza di un vino francese di cui Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato.

Per quanto riguarda la sua taglia, ricordiamo che si tratta di un frutto piccolo, con la pelle spesso bianca e soprattutto liscia. La sua polpa, invece, è davvero dolcissima. Gli agronomi ricordano che si tratta di una sottospecie di pesca nettarina, che era già conosciuta in antichità.

L’albero che dà questi meravigliosi frutti era originario della Cina e in molti lo consideravano quasi religiosamente sacro. Da li è arrivato in Persia, da cui il nome “mala persica”, cioè mela della Persia.

Questa pesca in particolare, che fa benissimo all’intestino e ha un grande effetto lassativo, era sacra anche in Egitto. Il suo Dio era Arpocrate, che era il dio dei bambini e del silenzio.