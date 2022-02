Di tutte le portate a tavola quella che chiude, ovvero il dolce, è sicuramente la più importante. Un piatto che va sempre scelto con cura e precisione per ottenere il miglior risultato. Dunque, ecco il goloso dolce cucinato nei ristoranti più famosi per finire al meglio qualunque pasto: i bomboloni allo zabaione.

Ingredienti per la nostra ricetta

350 g di farina 0;

35 g di burro;

e 350 g di patate;

2 uova;

50 g di zucchero semolato;

50 ml di latte;

1 limone bio;

20 g di lievito di birra fresco;

zucchero a velo;

olio di semi di arachidi o di girasole (per friggere);

4 tuorli;

80 g di zucchero semolato;

5 cl di Marsala secco;

sale.

Ecco il goloso dolce cucinato nei ristoranti più famosi per finire al meglio qualunque pasto

Per iniziare dovremo prendere le patate, lessarle al vapore e cuocerle per 25 minuti da quando l’acqua inizia a bollire. Nel frattempo, togliamo il burro dal frigo e sciogliamo il lievito nel latte appena riscaldato.

Una volta che le patate saranno cotte, sbucciamole e passiamole con una forchetta raccogliendo poi tutto in una ciotola capiente. Aggiungiamo lo zucchero, il burro, il latte con il lievito, una grattugiata di limone, l’interno di una bacca di vaniglia e le uova leggermente sbattute.

Prendiamo quindi il composto e frulliamo a bassa velocità, aiutandoci con le fruste elettriche finché non sarà tutto ben amalgamato. A questo punto uniamo la farina setacciata e un pizzico di sale per iniziare a impastare tutto con le mani. Quando il panetto risulterà ben elastico formiamo una palla e riponiamola in una ciotola chiudendo il tutto con pellicola alimentare. Lasciando il tutto a riposare in un luogo caldo per circa 2 ore.

Per lo zabaione sbattiamo i quattro tuorli in un pentolino assieme allo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungiamo il Marsala e mettiamo il pentolino a bagnomaria, facendo attenzione che l’acqua non arrivi mai a bollire. Non appena lo zabaione sarà diventato bello gonfio, togliamolo subito dal fuoco. Trasferiamo il pentolino su una ciotola con acqua fredda e lasciamo intiepidire mescolando, per poi coprire tutto con della pellicola e riporlo in frigo.

A questo punto riprendiamo l’impasto e stendiamolo con uno spessore di 1 centimetro e mezzo, ricavandone poi dei dischi di circa 5 cm di diametro. Disponiamoli su una teglia con carta da forno e lasciamoli lievitare per un’altra ora finché non si saranno raddoppiati.

Per finire: la frittura

Per finire, friggiamo i nostri bomboloni in abbondante olio di semi caldo e, una volta gonfi, scoliamoli e appoggiamo su della carta da cucina. Appena si saranno intiepiditi riempiamolo con lo zabaione usando una sac a poche e spolveriamo con dello zucchero a velo. Il risultato sarà un dolce buonissimo e goloso come mai avremo provato.

