Mancano davvero pochi giorni alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana, il Festival di Sanremo.

La kermesse canora per eccellenza, quella con cui siamo cresciuti e che è diventato nel tempo un appuntamento fisso con la TV.

Una volta era sinonimo di serata in famiglia, tutti riuniti intorno a quello schermo per ascoltare il meglio della musica italiana.

Nel tempo ha acquisito anche tutti i contorni dell’evento mediatico in tutto e per tutto.

Da qui l’occhio ai presentatori ed alle conduttrici femminili, ai vari outfit, ai pettegolezzi, ai colpi di scena sopra al palco e dietro le quinte.

Saranno il ricambio generazionale e l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, ma ormai possiamo dire che il Festival è anche e soprattutto un evento social.

Questo inevitabilmente ha comportato il riavvicinamento di tanti giovani a questa manifestazione, che nel tempo aveva perso un po’ appeal ed ascolti.

Ecco il gioco che sta spopolando sui social e che ci terrà incollati al Festival di Sanremo

Proprio grazie a questo cambio di passo, si è diffuso un divertentissimo contest legato al Festival.

Ecco il gioco che sta spopolando sui social e che ci terrà incollati al Festival di Sanremo.

Chiunque sia pratico di Instagram ed abbia un minimo di interesse a questo evento tutto italiano avrà già capito di cosa stiamo parlando.

Ovviamente del Fantasanremo. Nato quasi per scherzo lo scorso anno sulla falsariga del ben più popolare Fantacalcio, ha assunto tutti i connotati del vero e proprio fenomeno mediatico. Eh sì, perché ormai è davvero difficile in questo periodo non sentire gruppi di amici parlare del Fantasanremo ed orecchiare parole come baudi, bonus, malus.

Cosa si vince? Assolutamente nulla se non tanto divertimento da condividere con gli amici o la famiglia per tutta la settimana del Festival.

Ecco perché è tanto amato e come funziona

A disposizione di ogni giocatore ci sono 100 baudi (soldi virtuali) per acquistare i 5 cantanti da inserire nella propria squadra.

A differenza del Fantacalcio, non ci sono aste. Ci si collega al sito di Fantasanremo, si fa l’iscrizione, si compone la propria squadra e ci si prepara ad una sfida all’ultimo sangue.

A fare la differenza sono anche i vari bonus e malus, ovvero punti in più e penalizzazioni che variano in base a ciò che il proprio artista farà sul palco.

C’è un punteggio aggiuntivo per il cantante che si presenta con gli occhiali da sole ed una penalizzazione per chi cantando si siede sulle scale.

E via così con tante divertentissime opzioni che possiamo scoprire solo seguendo tutte le serate del Festival.

Un appuntamento che è già diventato imperdibile per tanti giovani e meno giovani, amato da artisti ed influencer.

Il divertimento è assicurato.

