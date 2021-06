Con il passare del tempo abbiamo imparato a prenderci cura della nostra casa. I nostri hobbies preferiti sono il giardinaggio e il fai da te.

Sappiamo come abbellire al meglio la nostra casa con arredamenti giusti e accostamenti di colore.

Decoriamo ogni angolo della nostra dimora con fiori e piante dalla fioritura rigogliosa e tutto ciò ci rende orgogliosi della nostra casa.

Ma sarà capitato a tutti di non saper come organizzare al meglio il proprio garage. Le abbiamo provate tutte ma questo spazio sembra proprio una discarica.

Grazie a questo prezioso articolo impareremo un trucco che ci sarà molto utile.

Ecco il geniale trucco per un garage ordinato e perfetto che pochi conoscono

Molti di noi utilizzano il proprio garage come un vero e proprio deposito. Oltre a mettere l’automobile riescono ad ammassare biciclette, scatole, mobili vecchi e ancora molto altro.

Ed il risultato è un mucchio di cose non utilizzate che non ci permettono di sfruttare al meglio il nostro garage.

Per un garage perfetto non dovremo far altro che scegliere ciò che davvero vogliamo tenere e ciò che arrivato il momento di buttare.

Potremo rivolgerci ad un’isola ecologica per smaltire tutto ciò che non vogliamo più o chiedere a dei vicini se per caso sono interessati a qualche oggetto.

Ma la parte più importante per un garage splendente è sicuramente la pulizia. Una volta svuotato di tutto ciò che non ci serve dovremo fare poche cose.

Iniziamo pulendo la porta del garage utilizzando una scopa. Questa ci permetterà di rimuovere polvere e ragnatele con una sola passata. Utilizziamola anche per il soffitto del nostro garage.

Se abbiamo delle mensole o degli armadi puliamoli con degli stracci cattura polvere buttando i residui per terra.

Poi puliremo il pavimento. Iniziamo togliendo tutta la polvere presente per terra. Dopo di che andremo a lavarlo con il detersivo adatto al tipo di pavimentazione ed un po’ d’acqua.

Una volta asciugato per bene potremo inserire ciò che vogliamo conservare ma ricordiamoci di riporre tutto in contenitori di plastica trasparenti. Questi ci permetteranno di individuare subito l’oggetto che stiamo cercando senza perdere troppo tempo.

Ecco il geniale trucco per un garage ordinato e perfetto che pochi conoscono. In poche mosse avremo un garage curato che tutti i nostri vicini ci invidieranno.

E sei ci sono delle macchie?

Almeno una volta avremo trovato qualche macchia d’olio sul pavimento del nostro garage. Che sia olio proveniente dalla macchina o da un motorino sarà facilissimo rimuoverla.

Ci basterà del semplice sapone per i piatti ed un po’ d’acqua calda. Dovremo strofinare per bene ma in poco tempo riusciremo a togliere tutte le macchie. Ora conosciamo tutti i segreti e il nostro garage risplenderà.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.