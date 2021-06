Alcune di noi sono particolarmente fortunate. Durante le mestruazioni, infatti, c’è chi non sente dolore. In altri casi, però, i crampi possono diventare insopportabili. Molte quindi si affidano alle medicine. È però possibile ridurre i dolori mestruali con un metodo che fa bene anche alla salute. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non solo riposo

Ecco il geniale trucco della nonna per ridurre i dolori mestruali senza medicinali, che per alcuni sembrerà contro-intuitivo. Solitamente, se soffriamo di crampi durante il ciclo il nostro primo istinto è quello di riposare. Passiamo quindi lungo tempo sul divano, magari mangiando o guardando la tv. Se questa soluzione funziona, non c’è niente di male! Alcune hanno semplicemente bisogno di riposare e rallentare un po’.

Stare ferme, però, non è la scelta giusta per tutte. C’è infatti chi continua a soffrire a causa dei crampi anche sul divano. In questo caso c’è chi si affida ai medicinali. Anche in questo caso non c’è niente di male! Secondo però la tradizione c’è una terza via che possiamo provare. Le sue caratteristiche però possono stupire molte donne che, durante le mestruazioni, vogliono solo riposare. Non costa niente però fare un tentativo!

L’idea di mettersi a fare gli addominali durante le mestruazioni sembra una follia per molte. Però secondo alcune donne fare questo tipo di esercizio aiuta ridurre i dolori del ciclo. Fare uno sforzo fisico, infatti, attiva il resto del corpo. Ma non solo, il sangue che andrebbe a concentrarsi nell’utero, e che aiuta le contrazioni, si ridurre.

Questo perché le aree sotto sforzo richiedono una quantità di sangue maggiore per il movimento. Ovviamente, però, questa è una teoria della tradizione priva di studi scientifici alle spalle. Le più coraggiose e sportive possono però provarla e vedere se i dolori mestruali si riducono! In alternativa è possibile anche fare una semplice passeggiata per attivare il corpo.