Le sere d’estate sono quella parte dell’anno in cui la vita acquisisce davvero il suo senso. Il fresco che arriva dopo una lunga giornata di calore, il bicchiere di vino con gli amici. La brezza che ci coccola, che almeno in quel momento ci fa sentire davvero vivi.

Tuttavia, a parte questo scenario idilliaco ed estremamente piacevole, le sere d’estate sono anche altro. In molto di noi avranno sicuramente sperimentato quel momento in cui dovremmo cucinare ma proprio non vogliamo. Il caldo ci toglie ogni tipo di volontà, e non vorremmo fare altro che rinfrescarci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ebbene Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trovato questo trucco incredibile per poterci rinfrescare al meglio, ma oggi parliamo d’altro. Vogliamo parlare di come preparare una gustosissima cena anche in poco tempo. Anche d’estate. Ecco, quindi, il geniale e freschissimo trucco salva cena per le caldissime serate d’estate.

Carpaccio ma non quello di sempre

Come si sarà già capito dal sottotitolo, vogliamo parlare di un carpaccio. Certo, quando si sente questa parola in moltissimi pensano soprattutto a tre cose.

Il carpaccio di manzo, delizia del Nord. Il carpaccio di pesce spada, delizia del Sud Italia. Oppure, il carpaccio di salmone o di tonno, delizia diffusa su tutta la Penisola.

Oggi vogliamo proporre un carpaccio con un ingrediente molto più economico e che tutti abbiamo a casa.

Ecco il geniale e freschissimo trucco salva cena per le caldissime serate d’estate

Parliamo del carpaccio di gamberetti. Anche se non sono il massimo, vanno benissimo quelli in salamoia. La procedura è davvero semplice.

Basta prendere i gamberetti e sgocciolarli per bene. Poi, con l’aiuto di un coltello molto affilato, andiamo a fare moltissime e sottilissime piccole fette.

Per i più golosi c’è il tocco dello chef. Se abbiamo della panna acida e dell’aneto, possiamo preparare una salsina da mettere di lato.