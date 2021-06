Ecco il geniale accessorio che ogni viaggiatore dovrebbe avere e portare sempre con sé per non dimenticare mai nessuna delle avventure vissute

Lo sappiamo bene, quando torniamo da viaggi e vacanze siamo arricchiti da nuove esperienze e ricordi bellissimi. Dopo un po’ di tempo, però, quest’ultimi iniziano spesso a scomparire. Non è facile ricordarsi tutto! Per fortuna oggi i viaggiatori possono affidarsi a un oggetto portatile e innovativo. Ecco il geniale accessorio che ogni viaggiatore dovrebbe avere per portare sempre con sé per non dimenticare mai nessuna delle avventure vissute.

Gli svantaggi dello smartphone

Molti, in vacanza o in viaggio, si affidano allo smartphone per conservare i ricordi dei bei momenti trascorsi fuori casa. Tra video e foto, cerchiamo di immortalare ogni momento. Ci sono però degli aspetti negativi. Spesso, lo sappiamo bene, finiamo col non riguardare più le centinaia di foto che facciamo. Finiscono spesso archiviate nel nostro computer.

Lo stesso discorso vale per i video e le foto scattate con fotocamere o videocamere digitali. La libertà che ci regalano questi dispositivi ha quindi dei lati negativi. Per fortuna oggi possiamo risolvere questo problema.

Un accessorio innovativo

Ecco il geniale accessorio che ogni viaggiatore dovrebbe avere per portare sempre con sé per non dimenticare mai nessuna delle avventure vissute, che in un certo senso ci fa viaggiare indietro nel tempo. In passato, infatti, scattavamo poche foto che però poi raccoglievamo in album che sfogliavamo con gioia. Possiamo riprendere questa abitudine senza però spendere troppo denaro e tempo dai fotografi. Anzi, possiamo raccogliere le nostre foto fisiche già in vacanza!

In commercio esistono infatti delle stampanti fotografiche portatili le cui dimensioni sono davvero ridotte. Spesso queste funzionano grazie a una batteria o vanno attaccate alla corrente. Con queste stampanti possiamo iniziare a creare il nostro album fotografico direttamente in viaggio giorno dopo giorno! Attenzione però. Si tratta di oggetti fragili e relativamente pesanti. Il consiglio è quindi quello di portarli in viaggio se abbiamo abbastanza spazio come ad esempio in auto o in camper!