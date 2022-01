Soprattutto dopo le abbuffate del periodo natalizio è importante cercare di rimettersi in forma e tornare a mangiare sano.

Una sana ed equilibrata alimentazione dovrebbe infatti essere sempre alla base della nostra vita quotidiana, per stare e sentirci meglio fisicamente.

In questo particolare periodo dell’anno per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio invernale.

Frutta e verdura, infatti, non dovrebbero mai mancare dalla nostra alimentazione e ce n’è una varietà tale da poter variare quotidianamente.

Ecco il frutto esotico che farà impazzire tutti nel 2022 grazie al suo sorprendente e inebriante sapore di cioccolato

Nei negozi possiamo trovare diversi frutti di stagione che, per rendere la nostra alimentazione più varia, potremo anche cucinare in diversi modi.

Sembra incredibile ma chi non cucina così le pere non sa cosa si perde. Questa ricetta risulta infatti ideale per toglierci la voglia di dolce pur essendo poco calorica.

Tra i frutti che possiamo trovare in commercio ce ne sono anche di esotici, che generalmente sono molto apprezzati.

Questi frutti sono adatti per preparare delle deliziose spremute ma anche delle straordinarie centrifughe.

Tra i frutti esotici, solitamente acquistiamo i classici ananas, mango, cocco o papaya ma ce ne sono tanti altri.

Per esempio, in pochi conoscono lo zapote nero, che però è molto apprezzato nel centro America.

Nel momento in cui questo frutto raggiunge la sua maturazione prende una consistenza molto cremosa e una tonalità di un colore simile al cioccolato.

È molto importante consumarlo quando è perfettamente maturo, altrimenti se mangiato prematuramente la polpa avrebbe un sapore acidulo, risultando praticamente immangiabile.

Una volta maturo basterà tagliarlo in due e gustarlo a cucchiaiate e i più golosi ne andranno ghiotti perché il suo sapore ricorda il cioccolato.

Purtroppo, non possiamo ancora trovarlo ovunque ma solo in alcuni negozi specializzati in frutta esotica e in alcune aziende siciliane, ma chi lo assaggerà non potrà più farne a meno.

Un altro metodo gustoso per gustarlo, specie nel prossimo periodo caldo, è quello di frullarlo nel mixer per poi metterlo in frigo in una coppetta.

Dopo alcune ore, sarà perfetto per essere consumato come un gustoso e nutriente budino.

Altrimenti, data la sua morbida consistenza, sarà perfetto per essere spalmato a colazione sulle fette biscottate o sui biscotti.

