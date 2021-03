Molti di noi tengono alla famosa pancia piatta, ricorriamo infatti a tutti i metodi possibili che siano questi naturali o meno poco importa. Ciò che ci piace è avere la pancia piatta, sgonfia così da sentirci bene ed a nostro agio.

Nella nostra testata giornalistica abbiamo già affrontato come è possibile avere una pancia piatta, leggendo i vari articoli possiamo prendere spunto ed ottenere l’effetto sperato. Oltre a ricorrere ai metodi per avere una pancia piatta è bene sapere quale siano gli alimenti che fanno gonfiare la nostra pancia.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo svelarvi qual è l’alimento in questione, si trova in tutte le nostre cucine ed è un frutto amatissimo da molti. Ecco il frutto a cui nessuno pensa ma fa gonfiare la pancia: la pera.

Quando e come mangiare la pera

Le pera è un frutto molto gustoso, ricco di acqua, fibre, vitamine e sali minerali come il ferro il fosforo, il magnesio, il potassio ecc. Il consumo della pera è sicuramente benefico, essa riduce il rischio di osteoporosi, previene la stipsi ed emorroidi. Allora ci si chiede come mai dopo aver mangiato la pera avvertiamo questo senso di pesantezza?

La pera rispetto ad altri frutti fermenta più a lungo nel nostro stomaco e provoca così un accumulo di gas che causa una distensione dell’intestino. Il consiglio è quello di mangiare la nostra amata pera lontana dai pasti poiché renderebbe la digestione più lenta.

L’ideale sarebbe mangiarla a colazione o come spuntino di metà mattinata o pomeriggio, meglio se a stomaco vuoto così da favorire l’assimilazione dei nutrienti. Questa scelta riduce notevolmente il processo di fermentazione e di conseguenza riduce anche il senso di gonfiore.

Inoltre, mangiare la pera in questi momenti aumenta il senso di sazietà.

In generale, come per tutte le cose, si consiglia di non consumare eccessivamente la pera. Se consumate frequentemente con porzioni abbondanti potrebbero determinare gonfiore addominale a causa dell’elevato contenuto di fibre. Ecco il frutto a cui nessuno pensa che fa gonfiare la pancia, consideriamo che in natura esistono molti alimenti che contribuiscono al gonfiore addominale.