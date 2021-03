La primavera è ufficialmente arrivata. La stagione dei primi tepori e dei fiori. Avere giardini e balconi colorati è sempre un bel vedere. Ma perché limitarci ad avere tanti fiori colorati solo nella bella stagione? Chi l’ha detto che non possiamo godere di meravigliose fioriture anche nei mesi più freddi dell’anno? Portiamoci avanti, allora, e pensiamo al prossimo autunno.

Ci sono tantissimi fiori che fioriscono proprio verso settembre. E questo è il periodo per iniziare a coltivare i fiori che porteranno allegria nelle nostre case ai primi mesi freddi e quando le giornate saranno più brevi.

Ecco il fiore da coltivare in questo periodo per avere meravigliosi balconi e giardini fioriti il prossimo autunno.

Il crisantemo

Spesso associato al cimitero e al giorno in cui si ricordano i nostri cari defunti, il crisantemo è un fiore davvero spettacolare. Ne esistono di diverse varietà (circa 100) e differenti colori.

In genere viene coltivato sia per avere straordinari giardini autunnali, sia per ricavarne fiori recisi.

Coltivazione

La coltivazione del crisantemo va effettuata in primavera, tra marzo e aprile. È possibile scegliere tra 3 modalità:

a) per seme: riporre i semi in contenitori pieni di sabbia e torba e lasciarli a temperatura di 18 gradi. Quando le nuove piante saranno sviluppate a sufficienza, trasferirle in singoli vasi;

b) per talea: prelevare talee lunghe circa 8-10 cm dai rami basali; eliminare le foglie che stanno alla base del ramo e metterli a radicare in un composto di sabbia e torba. Dopo pochi giorni ha luogo la radicazione;

c) tramite divisione dei cespi: staccare dalla pianta madre alcuni esemplari già sviluppati e metterli subito a dimora.

Ecco il fiore da coltivare in questo periodo per avere meravigliosi balconi e giardini fioriti il prossimo autunno: consigli per la cura della pianta

Vediamo a questo punto gli accorgimenti necessari per far crescere sano e rigoglioso il nostro crisantemo.

Esposizione

Ama i luoghi luminosi ma non a diretto contatto coi raggi del sole.

Terriccio

Pur adattandosi a quasi tutti i tipi di terreno, l’ideale è un terriccio neutro o con pH leggermente acido. Va mantenuto umido, facendo attenzione a non creare ristagni idrici.

Concime

Somministrare del concime specifico per piante da fiore. Per la coltivazione in vaso, ogni 10 giorni, per la coltivazione in piena terra, solo due volte all’anno.