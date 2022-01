Passare una bella serata di fronte ad un film è sempre un piacere. Certo, bisogna scegliere quello giusto e non è facile se non si è esperti. Oggi quindi diamo un consiglio che difficilmente sarà sbagliato: parliamo infatti di uno dei migliori film di sempre.

Andremo a scoprire una pellicola disponibile in streaming, che moltissimi critici ed esperti di cinema hanno indicato come una delle più importanti mai uscite. Ecco il film in streaming strappalacrime, che siamo sicuri non ci lascerà indifferenti.

La pellicola leggendaria che arriva da lontano

Oggi parliamo di un film ingiustamente poco conosciuto al grande pubblico, ovvero Viaggio a Tokyo, che è disponibile per la visione su MUBI. Si tratta di una pellicola girata ormai molto tempo fa, nel 1953. Il regista è il giapponese Yasujiro Ozu, un nome quasi sconosciuto al di fuori dei circoli di appassionati di cinema, ma apprezzatissimo dagli esperti.

Ozu, nei suoi film, racconta degli spaccati di vita del Giappone di quei tempi, in una maniera che risuona forte anche oggi, dopo quasi 70 anni dall’uscita. Anche un Paese come l’Italia, diversissimo dal Giappone, può apprezzare la delicatezza e l’universalità delle storie di Ozu.

Ecco il film in streaming strappalacrime e che ci terrà incollati allo schermo tutta la sera

La trama di Viaggio a Tokyo parla, come anticipato, di una famiglia giapponese. Più precisamente, racconta di una coppia di anziani che abita nelle campagne, che decide di fare visita ai figli che si sono trasferiti a Tokyo per lavoro.

Una volta arrivati nella capitale del Giappone, i due anziani vedranno che, purtroppo, i loro figli sono molto indaffarati e non hanno tempo per badare a loro. Iniziano così alcune vicende che mirano, con molta malinconia, a descrivere i rapporti familiari di una società che si stava trasformando sotto l’impeto del progresso.

La trama è molto semplice, ma ricca di implicazioni profonde e di momenti commoventi. Anche la tecnica registica di Ozu sorprende e rende questo film estremamente riflessivo e affascinante. Critici e registi hanno ormai stabilito all’unanimità che Viaggio a Tokyo è una delle migliori pellicole mai girate.

L’autorevole rivista Sight and Sound, nel 2012, l’ha messo al primo posto nella lista dei migliori film di sempre, scelti da una giuria di registi. Questa pellicola ha quindi sconfitto bestie sacre del cinema come Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica e Quarto Potere di Orson Welles. Questa è la testimonianza che anche una storia semplice può avere tantissimo da dire.