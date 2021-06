Le sale hanno riaperto ed è possibile tornare a gustarsi un bel film in totale sicurezza. Tracciamenti, controlli, igiene sono garantiti. Premiamo il cinema italiano andando a vedere una delle più belle commedie agrodolci firmata Davide Ferrario.

The Boys. Nulla ha a che vedere con la famosa serie tv creata per Amazon. Qui i boys sono i 4 amici interpretati da Neri Marcorè, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Marco Paolini oggi sessantenni. I quattro negli anni settanta avevano avuto un discreto successo con la loro rock band. Poi la vita li ha divisi e portati su strade diverse.

Ecco il film commedia rock italiano da non perdere quest’estate in uscita a luglio nei cinema

Ecco che un imprevisto riunisce il gruppo e li porta nuovamente in viaggio. I quattro faranno i conti con le loro ambizioni, il tempo che passa e le relazioni davvero importanti, quelle che contano. Giovanni Storti e Marcorè regalano picchi di Davide Ferrario davvero da non perdere. Ma c’è spazio anche per riflettere soprattutto sul senso dell’amicizia.

Il rock colonna sonora

È il rock il vero collante del gruppo, l’amore per la musica che li accomuna. La colonna sonora è opera di Mauro Pagani che regala al pubblico suoi inediti rivivendo lui stesso gli anni più emozionanti della sua vita. Dice a proposito riferendosi proprio a quegli anni che continuano a brillare nella sua memoria proprio perché pieni di ottimismo, allegria e contraddizioni.

Dalle note del regista, Davide Ferrario

Il regista sottolinea come sia fondamentale sentirsi ancora parte di un gruppo per sapere di avere un posto in questo mondo. I suoi personaggi appartengono a una generazione che non immaginava di poter invecchiare. Il pericolo però sta nel sentirsi sempre giovani.

Non è quello che fanno i boys del film, che anziché rimpiangere il passato e rimanerne invischiati, a modo loro e nella loro semplicità ne sono fieri e sinceri testimoni. E lo esprimono attraverso la musica: il rock.

Sono tanti i motivi per cui correre nelle sale il 1 luglio: ecco il film commedia rock italiano da non perdere quest’estate in uscita a luglio nei cinema per emozionarsi a ritmo di rock.