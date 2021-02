Il catalogo di Netflix si aggiorna continuamente. È facile veder comparire film e serie TV diverse ogni volta che effettuiamo l’accesso. Da un lato abbiamo una scelta vastissima. Dall’altro, però, rischiamo di non trovare e perderci i film da non perdere.

E allora, ecco il film appena uscito su Netflix da non perdersi assolutamente. Stiamo parlando de La nave sepolta (The dig, in inglese). Il film è tratto da una storia vera e parla della scoperta dei tesori di Sutton Hoo, in Inghilterra.

Il film che parla di archeologia

La nave sepolta è un adattamento cinematografico di un romanzo scritto da John Preston nel 2007. Questo ha lo stesso titolo del film ed è ambientato nel 1939. La trama ripercorre la scoperta delle sepolture di Sutton Hoo. In particolare segue le vicende di Basil Brown, l’archeologo autodidatta che iniziò gli scavi.

La storia non tocca solo Basil Brown, ma si concentra anche sugli altri personaggi. Sullo scavo si vedono coinvolti diversi archeologi, ognuno con i propri problemi e le proprie vite. Tra i personaggi c’è anche Ms. Pretty, la proprietaria dei terreni che ha voluto iniziare gli scavi.

La realtà dietro al film

Quindi, ecco il film appena uscito su Netflix da non perdersi assolutamente: La nave sepolta. Come dicevamo, questo film si basa su una storia vera, lo scavo di un sito di eccezionale importanza. In particolare, la storia si concentra sulla scoperta della nave funeraria lunga 27 metri e dei tesori che conteneva. Si tratta di una sepoltura particolarmente ricca. Qui sono stati trovati molti oggetti in metalli preziosi, proprio come si vede nelle scene de La nave sepolta.

Sutton Hoo è un sito archeologico importantissimo. Infatti, ha permesso di riscrivere la storia di una parte del medioevo inglese. Per osservare i tesori provenienti da questo luogo, bisogna recarsi al British Museum di Londra e all’Exibition Hall della stessa Sutton Hoo.