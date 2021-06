Molto spesso, i disturbi che abbiamo possono rivelarsi come impedimenti non soltanto dal punto di vista della salute, ma anche da quello della socialità. Molte persone, infatti, rinunciano ad occasioni o saltano appuntamenti divertenti, solo per evitare di stare male o di acuire quel determinato fastidio.

Non ci riferiamo, ovviamente, a patologie importanti, quanto piuttosto a fastidi, quali possono essere una sudorazione eccessiva o un problema legato alla digestione oppure, appunto, ai disturbi legati alla tiroide.

Le giuste informazioni

Come sappiamo, sono moltissime le persone che hanno dei problemi, nella maggior parte dei casi piccoli e controllabili, legati alla ghiandola tiroidea. Ipertiroidismo e ipotiroidismo sono i più comuni, ma ne esistono anche altri.

Bene, chi si trova in questa situazione, spesso assume comportamenti in grado di aiutare il funzionamento della ghiandola e degli ormoni. Soprattutto in relazione all’alimentazione. Si tratta senza dubbio di una scelta condivisibile, a patto però che questi atteggiamenti si basino su informazioni reali e provate scientificamente.

Ecco il falso mito che inganna chi soffre di tiroide precludendogli queste vacanze

Basta davvero un attimo per farsi ingannare da una notizia falsa, senza basi, e arrivare a fare delle rinunce totalmente inutili. Non a caso oggi andremo a parlare di una teoria, comune tra molte persone, che si rivela in realtà falsa e senza fondamenta. Vediamo di che si tratta. Infatti ecco il falso mito che inganna chi soffre di tiroide precludendogli queste vacanze.

Parliamo del consiglio secondo il quale, per alcuni, chi soffre di ipertiroidismo non dovrebbe frequentare troppo tempo il mare e le spiagge.

Il motivo sarebbe da ricondurre alla forte presenza di iodio in questi ambienti, che andrebbero a condizionare il funzionamento della tiroide. Per quanto giri molto questa credenza, si tratta di una fake news. Come diversi esperti endocrinologi hanno suggerito, infatti, ultimamente anche sulle maggiori reti televisive nazionali, lo iodio può incidere sul funzionamento di questa ghiandola solo se assunto attraverso gli alimenti. Non respirandolo nell’aria, quindi. Per questo motivo, è possibile per tutti a rilassarsi e godersi una bella vacanza al mare. Occorrerà piuttosto fare attenzione a ripararsi dal caldo eccessivo per evitare l’acuirsi di sintomi tipici dell’ipertiroidismo.