Dicembre è un mese davvero magico. Ci avviciniamo al Natale, si respira l’aria di festa e le città si riempiono di musica e colori. Un’atmosfera incredibile che spesso si sposta direttamente nelle nostre cucine. In questo periodo molti di noi sono alle prese con la creazione di fantastici dolci o stanno iniziando a gustare i classici panettone e pandoro. Ma forse è arrivato il momento di allargare gli orizzonti e provare qualcosa di davvero nuovo. Ecco il dolce velocissimo da preparare senza burro e latte che sta facendo impazzire grandi e piccini. È decisamente facile da preparare e ci permetterà anche di ridurre gli sprechi in cucina. È il momento di dare un tocco di classe alle nostre colazioni natalizie.

Pandoro e panettone sono i dolci natalizi più acquistati e amati di questo periodo. Hanno, però, una piccola controindicazione. Sono decisamente ricchi di calorie e i loro ingredienti non sono particolarmente indicati per una dieta. Ma per nostra fortuna esistono alternative molto più leggere e altrettanto gustose.

Ad esempio i muffin al cioccolato e arance senza burro e latte.

Per prepararne 6 porzioni ci serviranno:

3 arance di media grandezza;

1 uovo;

80 grammi di zucchero grezzo di canna;

130 grammi di farina 2;

10 grammi di cacao amaro in polvere;

4 grammi di cremor tartaro;

1 cucchiaino di bicarbonato.

Come preparare i muffin al cioccolato e arance

La particolarità di questi leggerissimi muffin è che non necessitano di contenitori o cocotte. Il rivestimento lo creeremo con le bucce d’arancia. Tagliamo i nostri frutti a metà e con uno spremiagrumi raccogliamo il succo e la polpa.

Non buttiamo le bucce. Mettiamole, invece, all’interno dei nostri stampi per muffin. Adesso possiamo dedicarci all’impasto. Prendiamo una ciotola e uniamo il cremor tartaro con il bicarbonato. Mischiamo bene fino a ottenere un composto senza grumi. Sarà il nostro lievito naturale.

In un’altra ciotola più grande mettiamo l’uovo sgusciato, la polpa e il succo d’arancia. Iniziamo a mischiare e piano piano incorporiamo anche lo zucchero, la farina, il cacao e il lievito. Aiutiamoci con una frusta e sbattiamo con delicatezza per evitare la formazione di grumi.

Siamo quasi arrivati alla fine. Versiamo l’impasto dei muffin nelle bucce e riempiamole per tre quarti. Non ci resta che infornare in forno preriscaldato a 180 gradi e calcolare 20 minuti di tempo.

Togliamo dal forno e facciamo raffreddare prima di servire. La nostra colazione natalizia è pronta per far impazzire tutta la famiglia.

