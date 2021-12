Per le feste prossime abbiamo solo l’imbarazzo della scelta anche in tema di dolci. Non solo quelli classici del periodo, ma anche quelli regionali. Uno dei più famosi in assoluto è la pastiera napoletana. Squisita, anche se abbastanza calorica, è un dolce che non può mancare sulle tavole degli italiani. Sarebbe nata per la Pasqua ma è talmente buona e famosa che accompagna anche le feste natalizie fino all’Epifania. E a proposito di alternative a pandori e panettoni, ecco il dolce strepitoso per le feste che avvolgerà gli ospiti in un aroma meraviglioso con un sapore celestiale. Facciamo un tuffo in Sicilia e vediamo questa ricetta davvero speciale.

Non solo cannoli ma anche la cassata è speciale

Fatta con ingredienti simili ai meravigliosi cannoli, la cassata al forno è un dolce che non dovrebbe mancare sulle nostre tavole in questo periodo. Ecco gli ingredienti:

300 grammi di farina;

3 uova;

120 grammi di burro;

100 grammi di zucchero;

Vanillina;

1 pizzico di sale;

mezzo cucchiaio di lievito per torte.

Per la farcitura:

400 grammi di ricotta;

150 grammi di zucchero;

scaglie di cioccolato;

vaniglia;

100 grammi di biscotti secchi;

zucchero a velo.

Ecco il dolce strepitoso per le feste che avvolgerà gli ospiti in un aroma meraviglioso con un sapore celestiale

Vediamo la preparazione della nostra torta:

facciamo sgocciolare la ricotta e uniamola allo zucchero, alle scagliette di cioccolata e alla vaniglia, mescolando fino alla formazione di una morbida crema. Mettiamola in frigorifero;

prepariamo la frolla, formando il classico vulcano di farina al centro del piano di lavoro, unendo tutti gli ingredienti, ma con 1 solo uovo intero e 2 tuorli;

impastiamo e amalgamiamo fino alla formazione del classico panetto di frolla, che ricopriremo con la pellicola, mettendolo in frigorifero per una mezz’oretta;

recuperiamolo e dividiamolo in due parti, formando due dischi, con l’aiuto del mattarello. Dovremo formare un disco più grande, che sarà quello di base con i bordi dello stampo;

imburriamo e infariniamo lo stampo per torte, sistemando all’interno proprio il disco più grande;

sbricioliamo i biscotti e aggiungiamoli all’interno, ricoprendoli con la crema alla ricotta;

formiamo un altro strato con i biscotti sbriciolati, chiudendo col secondo disco di frolla e sigillando per bene i bordi;

inforniamo a 180 ° per una quarantina di minuti. Quando la crosta sarà croccante, il nostro dolce sarà pronto.

