In Italia esiste una lunga lista di piatti salati e dolci, regione che vai piatto che trovi. Per chi ama il dolce non può rimanere insoddisfatto di ciò che può gustare in giro per l’Italia. In Sardegna troviamo un dolce tipico che si mangia principalmente nel periodo pasquale, ma per la sua bontà questo risulta irresistibile tutto l’anno. Ci stiamo riferendo alle pardulas chiamate anche ricottelle.

La particolarità di questo dolce sta nel contrasto tra la sfoglia croccante esterna e la morbidezza della ricotta interna.

Ecco il dolce sardo senza strutto facile da preparare e gustoso da mangiare

Grazie a questo articolo possiamo riprodurre comodamente a casa il dolce sardo senza strutto. Gli ingredienti che ci servono per preparare le pardulas sono:

200 gr. semola rimacinata di grano duro;

200 gr. farina 00;

180 – 200 ml circa di acqua;

25 gr. olio di semi di mais ( al posto dello strutto);

400 gr. di ricotta mista pecora e mucca;

150 gr. zucchero semolato;

180 gr. semola di grano duro;

4 uova;

la scorza grattugiata di 3 arance e 2 limoni;

sale q.b. ;

zafferano q.b. ;

1/2 cucchiaino di lievito.

Preparazione

Iniziamo la preparazione dedicandoci subito alla pasta. Prendiamo una ciotola e uniamo le farine con l’acqua, l’olio di semi di mais e un pizzico di sale. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio, se risulta poco denso consigliamo di aggiungere qualche goccia d’acqua. Adesso con la pellicola trasparente copriamo l’impasto e lasciamo riposare per almeno 30 minuti.

Fatto questo possiamo dedicarci alla preparazione della crema di ricotta. In una ciotola uniamo la ricotta, che dev’essere ben asciutta, grattugiamo le scorze delle arance e dei limoni e aggiungiamo lo zafferano. Uniamo poi, lo zucchero, il lievito e le uova. Mescoliamo con una frusta e a poco a poco aggiungiamo la semola.

Trascorso il tempo di riposo dell’impasto, utilizziamo un matterello per stenderlo così da ottenere un impasto sottile. Utilizziamo un coppapasta per ritagliare i cerchi che dobbiamo poi farcire con la crema. Infatti al centro del nostro cerchio mettiamo un cucchiaio della crema appena preparata e solleviamo poi il bordo e chiudiamolo dandogli una forma a stella.

Inforniamo e degustiamo il dolce senza strutto

Fatti tutti i passaggi sopraindicati, preriscaldiamo poi il forno statico a 180 gradi. In questo caso è bene rivestire la teglia con della carta forno. Inforniamo le nostre pardulas e cuciniamole per almeno 30 minuti, noteremo che saranno pronte non appena la parte superiore diventerà dorata.

Una volta pronte diamo una spolverata di zucchero a velo e serviamole tiepide o fredde. Ecco il dolce sardo senza strutto facile da preparare e gustoso da mangiare