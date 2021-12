In cucina, per qualsiasi ricetta, che sia dolce o salata, c’è sempre bisogno di un ingrediente fondamentale: la fantasia. Preparare sempre gli stessi piatti, infatti, nel lungo periodo potrebbe farci passare la voglia di cucinare ed esprimerci ai fornelli.

Per questo motivo, ogni tanto, è importante variare e preparare piatti sempre nuovi, per migliorare le proprie capacità e stupire i commensali. In questa ricetta, vedremo come realizzare un dolce innovativo davvero eccezionale, non solo bello da vedere ma anche gustoso da assaporare.

Quindi, ecco il dolce invernale al cucchiaio soffice e leggero che conquisterà fin da subito gli occhi ed il palato di tutti

Per realizzare questo strepitoso dolce al cucchiaio (per 5 persone) avremo bisogno di:

mezzo chilo di pere;

220 grammi di zucchero semolato;

50 millilitri di succo d’arancia;

50 grammi di torrone morbido;

15 grammi di amido di mais;

2 uova;

2 tuorli;

125 millilitri di latte;

50 grammi di farina 00;

panna montata;

savoiardi;

vaniglia;

zucchero a velo;

limone.

Procedimento

Innanzitutto, laviamo bene una pera e tagliamola a fette sottili. Dopo di che, adagiamole su una teglia rivestita con carta forno, ben distanziate tra loro, ed irroriamole con succo di limone e zucchero a velo.

Fatto ciò, inforniamole per 1 ora in forno statico a 100 gradi. Ora prepariamo uno sciroppo, facendo bollire in un pentolino 300 millilitri di acqua, succo di arancia e 120 grammi di zucchero semolato. Una volta amalgamati gli ingredienti, cuociamo le pere sbucciate all’interno dello sciroppo per almeno mezz’ora.

Nel frattempo, prepariamo il pan di Spagna. Montiamo le uova con 60 grammi zucchero e la vaniglia, fino a creare un composto spumoso. A questo punto aggiungiamo ed amalgamiamo la farina setacciata. Il composto che ne verrà fuori andrà poi versato in uno stampo a cerniera ed infornato a 180 gradi per 20 minuti. Ora prepariamo la nostra crema, portando ad ebollizione il latte e versandoci i tuorli sbattuti. Dopo di che aggiungiamo l’ultima parte di zucchero, l’amido di mais e la scorza grattugiata di mezzo limone. In questo caso dobbiamo mescolare finché la crema non comincerà ad addensarsi.

Una volta cotte le pere sciroppate frulliamole e mescoliamole insieme alla crema.

A questo punto tagliamo il pan di Spagna in rettangolini ed intingiamoli nello sciroppo di pere, insieme ai savoiardi. Ora non ci resta che riempire i bicchieri alternando il pan di Spagna, le pere sciroppate, i savoiardi ed il torrone morbido. In cima rifiniamo con la crema di pere, la panna montata e le fettine di pere al forno.

Quindi, ecco il dolce invernale al cucchiaio soffice e leggero che conquisterà fin da subito gli occhi ed il palato di tutti.



