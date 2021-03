Il dolce è una componente fondamentale per la colazione e le merende anche se c’è chi si discosta da questa teoria preferendo il salato.

Di base però se pensiamo a questi due momenti della giornata, pensiamo subito alle bevande come il the, il latte o frullati fai da te. E pensiamo anche alle torte ed ai biscotti che possiamo accompagnare per iniziare la giornata.

Abbiamo già affrontato l’importanza di fare colazione, grazie a questa abbiamo le energie per iniziare la giornata e per portare a termine i nostri impegni.

Molti di noi però sono intolleranti ad esempio al lattosio e le cose in parte si complicano, anche se oggi esistono tanti prodotti senza lattosio.

Per questa intolleranza ancora oggi molti preferiscono rinunciare al dolce preferito o di fare la prima colazione come la desiderano.

Con questo articolo indicheremo come è possibile non rinunciare al dolce per chi è intollerante al lattosio.

Ecco il dolce gustoso da preparare a colazione per gli intolleranti al lattosio.

Preparazione del plumcake senza lattosio

Alcuni pensano che i dolci senza lattosio, possono essere poco gustosi rispetto i dolci tradizionali, in realtà questo non è affatto vero.

Oggi esistono tante ricette alternative che indicano come fare il dolce senza lattosio assicurando praticamente la stessa bontà.

In questo articolo indicheremo come fare un plumcake soffice e gustoso da servire a colazione, questo renderà felici coloro che sono intolleranti al lattosio.

Per preparare il nostro plumcake abbiamo bisogno di:

250 gr di farina

200 gr di zucchero

3 uova

80 g di olio di semi

50 ml di latte senza lattosio

1/2 di bustina di lievito per dolci

Estratto di vaniglia q.b

Pizzico di sale

1 limone

Procediamo lavorando con le fruste elettriche uova e zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo poi l’estratto di vaniglia, il latte a filo e la scorza di limone grattugiata e l’olio sempre utilizzando le fruste.

Consigliamo di avere tutti i prodotti a temperatura ambiente cosi da poterli lavorare meglio.

Setacciamo poi la farina con il lievito e aggiungiamola delicatamente al composto e aggiungere infine un pizzico di sale.

Prendiamo adesso lo stampo per poter infornare il nostro plumcake, prima però foderiamolo con della carta forno.

Impostiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per circa quaranta minuti, prestiamo sempre attenzione alla cottura e ogni tanto facciamo la prova stecchino. Questa prova ci aiuta a verificare la cottura all’interno del nostro plumcake, lo stecchino deve risultare asciutto.

Il nostro plumcake può essere arricchito anche con delle gocce di cioccolato, delle mandorle o della frutta secca questo dipende dal nostro gusto personale.

Se la scelta è quella di lasciarlo semplice, consigliamo di aggiungere dello zucchero a velo una volta sfornato.

Ecco il dolce gustoso da preparare a colazione per gli intolleranti al lattosio.