L’ingrediente principale di questo delizioso dessert è uno dei frutti più amati e odiati, in quanto è molto buono ma ricco di semi. Eccezionale da gustare fresco, leggero e da sempre in concorrenza con l’anguria perché è estremamente dissetante.

Il fico d’india è il protagonista indiscusso dell’estate e lo si può trovare già da fine luglio fino a fine ottobre. Il suo sapore straordinario, associato a una delle preparazioni classiche in pasticceria, trasformerà questo frutto in un dolce estivo assolutamente da provare.

Insieme ad una delle ricette classiche assolutamente da provare per deliziare il palato con una crostata golosissima pronta in poche mosse, questo dolce conquisterà proprio tutti.

Una delizia che tutti dovrebbero provare

Si tratta di una vera e propria crostata con il fico d’india. La preparazione del dolce è molto semplice, basterà preparare una base di pasta frolla e crema pasticcera ai fichi d’india.

Inoltre si può variare nella pasta frolla, sostituendo metà della farina bianca con quella di mandorle. Oppure colorarla con un pizzico di cannella o prepararla al cioccolato aggiungendo del cacao amaro. Ogni versione, sarà un successo se i fichi d’india che verranno impiegati per la crema, saranno selezionali uno ad uno i più maturi in quanto più dolci.

Inoltre sarà un gran successo se il dolce sarà servito insieme ad una buonissima crema caffè spumosa come al bar.

Pulire un fico d’india non è facile se non si conoscono dei trucchi. La parte esteriore, la buccia, presenta delle piccolissime spine, molto fastidiose. Uno di questi metodi è quello di prendere il fico d’india e immergerlo nell’acqua per pulirlo.

Con una forchetta, infilzarlo per maneggiare il frutto e con un coltello si potrà esportare tutta la buccia partendo dai due lati, tagliandoli ed infine facendo un incisione centrale per sfilare la buccia centrale.

Ecco il dolce estivo che tutti dovrebbero provare per il suo sapore straordinario

Ingredienti

500 ml polpa fichi d’india

250 g farina tipo 00

80 g zucchero

60 g amido di mais

2 uova + 1 tuorlo

80 g burro

1 limone

mezza bustina di vanillina

1 cucchiaino lievito per dolci

sale

Procedimento

Iniziare la preparazione della crema di fichi d’india. Pulire il frutto e passarlo nel passa verdure per eliminare i semi. La polpa ottenuta dovrà essere messa da parte.

In un pentolino versare un uovo sbattuto con 40 g di zucchero ed amalgamare facendo attenzione a non smontare l’uovo. Aggiungere un po’ di scorzetta di limone, la vanillina e l’amido setacciato ed amalgamare per bene. Infine aggiungere la polpa di fichi, porre il pentolino sul fuoco moderato, girare e cuocere fino a quando non avrà raggiunto la consistenza adatta come quella della pastiera. Quando la crema sarà pronta, coprirla con la pellicola per alimenti e lasciarla raffreddare.

Nel frattempo preparare la pasta frolla con il restante degli ingredienti rimasti. In un recipiente versare la farina, il restante dello zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito per dolci, un tuorlo ed un uovo, il resto della scorza di limone grattugiata ed infine il burro. Quest’ultimo dovrà essere freddo da frigorifero per un ottima riuscita della pasta frolla. Amalgamare tutti gli ingredienti con le mani oppure con l’aiuto di una impastatrice planetaria, fino a quando il composto non risulterà ben compatto. Fare attenzione a non maneggiarla troppo altrimenti non sarà più compatta e quando si andrà a stendere si potrebbe “rompere”.

Prima di servire

Lasciar riposare l’impasto della frolla ottenuto per circa 20 minuti in frigorifero e nel frattempo prendere un tegame da crostata, imburrarlo ed infarinarlo per bene. Successivamente prendere la pasta frolla, stenderla con il mattarello ad uno spessore di meno di mezzo centimetro e coprire tutto il fondo del tegame compreso i bordi. Versare la crema di fichi d’india e decorare con una classica decorazione da crostata o creare un disco a chiusura con dei fori decorativi. Infornare per circa 30 minuti a 180°C e lasciar raffreddare prima di servirla.

