Per la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa oggi proponiamo il dolce estivo per eccellenza che farà impazzire tutti. Perfetto per l’estate, questo dolce allieterà gli ospiti e gli amici e non solo faremo una bella figura ma siamo sicuri che avrà successo.

Questo dolce estivo rappresenta il perfetto connubio tra freschezza e bontà. Un perfetto momento di piacevolezza come quando godiamo del relax dell’aperitivo. Infatti questo dolce che proponiamo è il semifreddo allo Spritz. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e il procedimento per realizzarlo.

Ingredienti

Considerando di essere in quattro persone, ecco quali sono gli ingredienti che ci occorrono:

2 albumi;

4 cucchiai di zucchero semolato;

400 ml di panna fresca;

2 arance;

1 bicchiere di Spritz;

1 bicchiere di Prosecco;

2 cucchiai di zucchero a velo;

un pizzico di sale.

Ecco il dolce dell’estate fresco e delizioso perfetto per le serate in compagnia

In un pentolino, versiamo i due bicchieri di Spritz e Prosecco e aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero semolato. Lo scopo è quello di ottenere una riduzione, quindi impostiamo la manopola sul fuoco medio e mescoliamo ogni tanto per 10 minuti circa.

In una ciotola versiamo gli albumi e li montiamo a neve con un pizzico di sale e lo zucchero a velo setacciato. A questo composto aggiungiamo la riduzione di Spritz e Prosecco precedentemente preparata, delicatamente e a poco a poco continuando a mescolare. Dopo di che aggiungiamo anche la panna fresca che andremo a montare mescolando dal basso verso l’alto in maniera delicata.

Il composto è pronto per essere versato nelle ciotole monoporzione di qualsiasi forma vogliamo e mettiamo dentro al freezer per 6 ore circa.

Adesso passiamo alla decorazione del semifreddo prendendo le 2 arance. In una togliamo la buccia e i filamenti bianchi per poi inserirla dentro ad un pentolino. Dell’altra ricaviamo il succo spremuto e lo versiamo dentro al pentolino insieme ai restanti 2 cucchiai di zucchero semolato. Impostiamo il fuoco medio e mescoliamo fino ad ottenere un semiliquido. Prendiamo le monoporzioni di semifreddo e versiamo il composto all’arancia sopra come decorazione aggiungendo fettine di arancia e qualche foglia di menta. Ecco il dolce dell’estate fresco e delizioso perfetto per le serate in compagnia.