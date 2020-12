Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco il dolce della nonna gustosissimo e che piacerà a tutta la famiglia. Con l’avanzare dei giorni, le feste natalizie si avvicinano sempre di più. Questo periodo è amatissimo dai bambini, ma non solo. Sono tante le persone che aspettano queste feste non solo per staccare da lavoro o studio, ma anche per rivivere la magia che il Natale regala. Dai regali sotto l’albero alla messa il giorno della vigilia, le tradizioni da rispettare sono tante. Una delle più importanti riguarda sicuramente l’ambito culinario. Sono infatti moltissimi i dolci, e in generale i piatti, preparati in questo periodo. Sebbene quest’anno sarà diverso dagli altri, nessuno ci nega di poter preparare un pranzo di Natale che sorprenderà la nostra famiglia.

L’ingrediente light

Tutti noi, durante le feste, tendiamo a prendere peso. L’aumento importante delle richieste di iscrizione che le palestre registrano nei primi mesi dell’anno ne sono una prova. Trattandosi di un periodo di condivisione e di festa, è normale sentirsi più liberi di poter mangiare e trascurare la linea. Per quanto uno strappo alla regola ogni tanto può solo che far del bene, è importante non esagerare, anche sotto le feste.

Proprio per questo, soprattutto negli ultimi anni si sono diffuse molte ricette che, nonostante risultino buonissime, hanno veramente poche calorie. Questo perché ingredienti base famosi per essere pesanti e ipercalorici si possono sostituire con ingredienti light, ovvero magri. La ricetta che vogliamo presentare segue ovviamente questa tendenza. Grazie all’aggiunta di un ingrediente ipocalorico, nonostante si tratti di un dolce, tutti potranno mangiarlo senza doversi preoccupare della dieta. Dunque ecco il dolce della nonna gustosissimo e che piacerà a tutta la famiglia.

Lo zuccotto ricotta e savoiardi

Gli ingredienti necessari per preparare questo dolce sono i savoiardi, lo zucchero, la ricotta, il mascarpone e del cioccolato fondente. Grazie all’utilizzo della ricotta, formaggio molto magro, e al cioccolato fondente, le calorie di questo dolce non saranno eccessive. Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti della base con una frusta, escluso il cioccolato, si potranno posizionare i savoiardi. Una volta ricoperti nuovamente potremmo far riposare il dolce in freezer. Per preparare la copertura, faremo scaldare della panna e la uniremo al cioccolato fondente.

Una volta mescolato bene il tutto, e dopo aver tirato fuori dal freezer lo zuccotto, potremmo mettere la copertura. Dopo qualche ora in frigorifero, il dolce sarà pronto per essere servito. In pochi semplici passi, potremmo gustare questo ottimo dessert in compagnia festeggiando al meglio il Natale. Dunque ecco il dolce della nonna gustosissimo e che piacerà a tutta la famiglia.