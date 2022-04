La primavera ci dà la possibilità di riassaporare tanta nuova frutta di stagione. Ad esempio, ad aprile possiamo trovare le deliziose e profumatissime fragole. Il colore rosso acceso e il loro profumo inconfondibile ci fanno subito pensare a giornate soleggiate e calde. Fortunatamente, possiamo godere delle fragole fino a fine luglio e realizzare squisiti dolci caldi o freddi davvero irresistibili. Quella che vogliamo preparare oggi è una ricetta che conquisterà in un attimo adulti e bambini. Si tratta di un dolce diverso dalle classiche torte o tiramisù, ma perfetto da consumare in compagnia. Inoltre, non serve neanche il forno per realizzarlo e si prepara in poco tempo. Chi ama il sapore e il profumo delle fragole, non potrà fare a meno di apprezzare questa ricetta.

Ingredienti

400 g di biscotti;

300 g di fragole;

190 g di burro;

300 g di mascarpone;

250 g di panna fresca;

85 g di zucchero a velo.

Ecco il dolce cremoso e sfizioso da preparare con fragole e panna senza cottura diverso dai soliti tiramisù e cheesecake

Prima di preparare la base della torta, foderiamo con carta da forno anche sui lati uno stampo con cerniera. Tritiamo finemente i biscotti e trasferiamoli in un recipiente. Facciamo sciogliere il burro ed uniamolo ai biscotti tritati. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio e trasferiamo 2/3 del composto morbido ed omogeneo nello stampo. Livelliamolo usando un cucchiaio e definiamo per bene anche i bordi, che dovranno risultare leggermente più alti della base. Facciamo riposare la base nello stampo in frigorifero per circa mezz’ora.

Laviamo e puliamo le fragole, dopo di che tagliamole a pezzetti e lasciamole da parte. Per realizzare la farcitura, partiamo dal mascarpone e lavoriamolo con le fruste elettriche insieme allo zucchero a velo. Aggiungiamo le fragole ed amalgamiamole alla crema usando una spatola. Montiamo separatamente la panna e, quando sarà ben ferma, uniamola poco alla volta e con delicatezza alla crema di fragole. Trasferiamo il tutto nello stampo sulla base di biscotti e livelliamo la crema. Ultimiamo ricoprendo la farcitura con i restanti biscotti sbriciolati e lasciamo riposare nel frigorifero per almeno un’ora prima di servirla.

Consigli

Ecco il dolce cremoso e sfizioso da preparare velocemente senza utilizzare il forno. Questa sbriciolata è perfetta da consumare per una merenda golosa o come fine pasto fresco ed invitante. Una volta acquistate, se conservate nel modo giusto, le fragole possono durare per molto tempo. In ogni caso, possiamo preparare questo dolce utilizzando anche altra frutta di stagione come, ad esempio, i kiwi, l’ananas o le pere. Infine, consigliamo di utilizzare i biscotti di tipo digestive per realizzare la base. Tuttavia, sono perfetti anche frollini al cacao, se vogliamo dare un tocco diverso al dessert.

