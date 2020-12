Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si chiamano scalille e sono una dolce calabrese con cui ci si prepara all’arrivo del Natale. Bisogna glassarle in superficie, ma possono essere anche ricoperte alla Nutella, per sposare il palato dei più piccini. La ricetta della nonna è solitamente un segreto di famiglia per la gran parte delle donne calabresi. La diffusione di questa ricetta non potrà che scaldare le serate invernali in famiglia e ravvivare la calda atmosfera del Natale. Ecco il dolce calabrese per eccellenza con cui prepararsi all’arrivo del Natale.

Ingredienti per la preparazione delle scalille

6 uova (di cui 3 intere e 3 solo tuorli);

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

2 bustine di lievito per dolci;

6 cucchiai di olio;

1 chilogrammo di farina;

250 grammi di zucchero;

1 bicchiere di anice;

1 bicchiere di latte.

Per la glassa occorreranno invece

200 grammi di zucchero a velo;

acqua q.b.

Come preparare questo dolce

Ecco il dolce calabrese per eccellenza con cui prepararsi all’arrivo del Natale: le scalille, senza alcun dubbio. La loro preparazione è piuttosto semplice e non richiede particolari abilità, se non nella fase di chiusura del dolce. Per preparare le scalille, bisogna mettere le uova, lo zucchero e l’olio in una boule da cucina o nella ciotola dell’impastatrice. Aggiungere poi il bicchiere di anice e quello di latte. Nelle ricette delle nonne, non deve stupire la presenza dei bicchieri o dei cucchiai come unità di misura. In passato, non era poi così frequente possedere precise bilance da cucina. Tali particolari unità di misura sono sinonimo di autenticità nelle ricette più antiche.

Dopo aver lavorato per poco tempo questi ingredienti, possono aggiungersi la farina e il lievito in polvere setacciato. Il composto dovrà risultare liscio e omogeneo. A questo punto la fase più complessa: bisogna creare dei bastoncini lunghi circa 30 centimetri. Servirsi di un mestolo da cucina, prendere una delle due estremità della striscia di impasto ed esercitare una lieve pressione per bloccarla all’estremità del manico. Arrotolare la listarella lungo il manico come a voler ricordare i fili dei vecchi apparecchi telefonici e bloccarsi a circa metà. Esercitare di nuovo una lieve pressione e adagiare la restante parte libera d’impasto come a voler sigillare i due lati del dolce. I video tutorial presenti in rete aiuteranno. Glassare a piacere con la glassa o con nutella.