Ecco il detergente fai da te per eliminare le macchie di olio sui tappeti della cucina e renderli come appena comprati

Chi si occupa della pulizia e dell’ordine in casa è sempre alla ricerca di soluzioni efficaci e anche economiche. Sappiamo bene quanto i detersivi per pulire i nostri spazi incidano sulla nostra lista della spesa e per questo molti ricorrono al naturale. Ricorrere ai metodi naturali non implica solo un risparmio, ma anche che si possa mantenere pulito con prodotti che non risultano aggressivi per noi.

Ricordiamoci anche che la pulizia della casa si effettua con le mani, e non tutti hanno la buona abitudine di mettere dei guanti protettivi. Spesso i detersivi industriali contengono agenti chimici poco salutari per la nostra. Sicuramente la scelta di prodotti naturali può rovinare e seccare meno le nostre mani. Tra le varie cose che in casa si sporcano e che poi siamo costretti a pulire ci sono anche i tappeti.

Ecco il detergente fai da te per eliminare le macchie fresche di olio sui tappeti della cucina e renderli come appena comprati

Preparazione del detergente fai da te

La pulizia dei tappeti non è mai stata un’attività divertente, in realtà la pulizia in generale non è mai un’attività entusiasmante. Eppure non possiamo esimerci dal farle, alcuni di noi delegano le faccende domestiche ad altre persone. Altri invece si fidano solo ed esclusivamente del proprio metodo. Allora se è questo il caso, è giusto conoscere dei rimedi alternativi a quelli che si trovano in commercio, per pulire e rendere come nuovi i tappeti della nostra cucina.

Questi tendono a sporcarsi più facilmente rispetto agli altri. Spesso durante la preparazione dei pasti cade del cibo, qualche spezia o peggio ancora dell’olio. Questa è la macchia più ostinata e difficile da togliere.

In realtà esiste un detergente fai da te per eliminare le macchie di olio sui tappeti. Per realizzarlo abbiamo bisogno di sapone di Marsiglia, sgrassatore universale, una noce di dentifricio e due cucchiai di aceto. Inseriamo all’interno del vaporizzare che già contiene lo sgrassatore tutti gli altri ingredienti e agitiamo per bene così da farli sciogliere.

Applicazione sui tappeti

Una volta che il composto risulterà omogeneo potremmo applicarlo direttamente sul tappeto macchiato. Prima però consigliamo di assorbire l’olio in eccesso con della carta assorbente, lasciamo che assorba per almeno 20 minuti. Una volta fatto questo possiamo applicare il nostro detergente, lasciamo in posa per circa 10 minuti e successivamente iniziamo a strofinare con un vecchio spazzolino. Adesso risciacquiamo delicatamente la zona macchiata e noteremo che la macchia sarà sparita del tutto.

