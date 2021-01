Ogni anno l’8 marzo si celebra la festa della donna. Si tratta di un avvenimento di rilievo internazionale per ricordare tutte le conquiste ottenute dalle donne sino ad oggi. Il modo più goloso, con cui festeggiare a dovere questa giornata importantissima, è certamente realizzare la celebre torta mimosa. Ecco il dessert perfetto da preparare per rendere indimenticabile la festa della donna. Questa torta morbidissima e sofficissima è l’ideale per assecondare la gola, senza aver eccessivi rimorsi di coscienza.

Cosa occorre

Per preparare questa dolce leccornia occorrono i seguenti ingredienti.

Per il pan di Spagna:

a) 6 uova;

b) 220 grammi di zucchero;

c) 100 grammi di farina tipo 00;

d) 100 grammi di fecola di patate;

e) 1 bacca di vaniglia;

f) 1 pizzico di sale.

Per il ripieno:

a) 500 ml di latte;

b) 110 grammi di zucchero;

c) 4 tuorli;

d) 30 grammi di farina;

e) 1 limone;

f) 200 ml di panna fresca;

g) 50 grammi di zucchero a velo.

Per la glassa:

a) 100 ml di rum;

b) 100 ml di acqua;

c) 100 grammi di zucchero.

Come si prepara

Per prima cosa occorre realizzare velocemente il pan di Spagna. È necessario montare le uova con lo zucchero, il sale e la bacca di vaniglia per circa 20 minuti. Trascorso questo periodo si dovrà ottenere un composto denso e spumoso. Incorporare al composto ottenuto la farina e la fecola di patate, mescolando continuamente dall’alto verso il basso. Dopo aver accertato che le uova non si siano smontate, trasferire il composto in una tortiera da cucina opportunamente imburrata e infarinata.

Il pan di Spagna andrà cotto a 180° per circa 30 minuti, per verificare l’avvenuta cottura infilzare con uno stuzzicadenti. Nel frattempo iniziare a preparare la crema pasticcera facendo bollire il latte insieme alla buccia di limone. In una ciotola a parte, montare nuovamente le uova e lo zucchero.

Non appena si sarà ottenuto un composto chiaro e cremoso, unire la farina e continuare a mescolare per bene. Quando il latte inizierà a bollire, aggiungere le uova montate e mescolare con una frusta da cucina per 3 minuti. Una volta addensato il tutto, spegnere il fuoco e lasciar raffreddare la crema pasticcera.

Comporre il dessert

A questo punto è necessario dare forma al nostro dessert. Per farlo occorrerà tagliare il pan di Spagna in 3 dischi speculari. Il disco centrale andrà accantonato e verrà utilizzato per realizzare i cubetti da mettere sulla torta. È giunto il momento di preparare la glassa con cui andrà impreziosito il dessert. Versare lo zucchero, il rum e l’acqua in un pentolino e mettere a cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Una volta addensato lo sciroppo, lasciare intiepidire e impreziosire il pan di Spagna.

Coprire il primo disco con quanto ottenuto fino ad adesso, e poi coprire con il secondo disco. Decorare con la panna montata e lo zucchero a velo. Andranno coperti per bene i bordi e la superficie della torta, sui quali verranno depositati i cubetti di pan di Spagna.

Con questo ultimo tocco, la torta mimosa è pronta per essere servita. Ecco il dessert perfetto da preparare per rendere indimenticabile la festa della donna.