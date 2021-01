Il crumble è un piatto di origine inglese molto semplice e veloce da realizzare. Può essere gustato in diverse varianti, dalla più classica con le mele ad altre più particolari e addirittura nella variante salata. Il suo nome significa “briciola” e deriva dal fatto che il composto che lo ricopre è proprio fatto da briciole. Si può realizzare in cocotte monoporzione oppure in versione maxi nella classica teglia.

Quella che vogliamo realizzare oggi è la sua versione dolce con pere e cioccolato: ecco il crumble goloso e pronto in un attimo.

Ingredienti

350 gr. di pere Williams;

succo di un limone;

scorza di un limone;

80 gr. di cioccolato fondente;

50 gr. di burro;

100 gr. di farina 00;

50 gr. di zucchero di canna.

Preparare il crumble

Accedere il forno a 200 gradi ventilato. Sbucciare le pere, tagliarle a cubetti e poi metterle in una padella antiaderente con un 15 grammi di zucchero di canna. Spremere il succo di un limone irrorandole e far cuocere finché lo zucchero si sarà completamente sciolto.

In una ciotola mettere il burro ancora ben freddo tagliato a pezzetti, unire la farina setacciata e il restante zucchero di canna. Lavorare gli ingredienti con le dita e aggiungere la scorza grattugiata del limone. L’impasto sarà pronto quando sarà ridotto in briciole grossolane.

Tritare allora il cioccolato fondente e unirlo al composto di pere. Imburrare le cocotte, riempirle con il composto alle pere e sopra ricoprire con il crumble. Infornare per 20 minuti e sfornare quando sarà ben dorato.

Tutto qui, si tratta di una ricetta facile e veloce, ma dal risultato eccelelnte.

Ecco il crumble goloso e pronto in un attimo perfetto da gustare a colazione, ma anche a fine pasto.

Si conserva non più di un paio di giorni a temperatura ambiente. Per un’idea golosa, servirlo accompagnato da qualche ciuffo di panna montata.