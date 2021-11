Il risotto è uno dei piatti tipici della stagione autunnale. Ne esistono di diversi tipi e varianti, ma tutti sono in grado di conquistarci con la loro bontà e golosità. Ad esempio, oltre ai funghi e allo zafferano ecco come preparare velocemente un risotto cremoso e golosissimo, che sta davvero spopolando ovunque.

Preparare un buon risotto non è affatto difficile. Nonostante ciò, pochi li conoscono ma per un risotto perfetto sono questi i 5 segreti degli chef da copiare subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Dopo una lunga giornata di lavoro, non abbiamo voglia di trascorrere ore e ore davanti ai fornelli. Per questo motivo, oggi vogliamo proporre una ricetta davvero irresistibile, che si prepara con pochissimi ingredienti. Ecco il cremosissimo e delizioso piatto che sta spopolando ovunque pronto in soli 20 minuti.

Questo piatto è una fusione di profumi e sapori autunnali, che siamo certi conquisterà tutti in un attimo. Se siamo curiosi di saperne di più e vogliamo scoprire gli ingredienti e tutti i passaggi, dovremo soltanto continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

300 gr. di riso;

100 gr. di castagne;

100 gr. di salsiccia;

40 gr. di burro;

30 gr. di parmigiano;

1 litro di brodo vegetale;

1 scalogno;

mezzo bicchiere di vino bianco;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ecco il cremosissimo e delizioso piatto che sta spopolando ovunque pronto in soli 20 minuti

Per iniziare, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto, incidiamo le castagne sulla pancia con un coltello affilato. Mettiamole in una ciotola piena d’acqua, in modo da verificare se ci sono delle castagne andate a male. Quelle che vengono a galla sono marce o attaccate dai parassiti.

Asciughiamole con un panno e mettiamole in una teglia foderata con carta forno. Facciamole cuocere e non appena saranno pronte, potremo sfornarle.

Mentre le castagne cuociono in forno, sbucciamo lo scalogno e tritiamolo finemente. Mettiamolo in un tegame e facciamolo soffriggere con metà del burro a disposizione per 5 minuti. Nel frattempo, incidiamo il budello della salsiccia per prelevarne la pasta. Non appena lo scalogno cambia colore, aggiungiamo la salsiccia sbriciolata.

Sbucciamo le castagne e tagliamole in modo grossolano con un coltello. Uniamole alla salsiccia e facciamo cuocere per altri 5 minuti, sfumando con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, possiamo passare al riso. Aggiungiamolo al condimento e uniamo poco alla volta il brodo vegetale ben caldo, finché il riso diventerà al dente.

A questo punto, non ci resta che mantecare il riso, quindi togliamolo dalla fiamma ed aggiungiamo il restante burro e il parmigiano. Saliamo e pepiamo a piacere, amalgamiamo il tutto e serviamo il nostro delizioso risotto ben caldo.

Consigli

Il riso migliore per preparare un risotto è il Carnaroli, perché ha un’ottima tenuta in cottura. Per velocizzare la ricetta, possiamo usare del brodo vegetale già pronto. In alternativa, prepariamolo facendo bollire in una pentola d’acqua un pezzo di sedano, una carota ed una cipolla.

Infine, possiamo acquistare al supermercato la pasta di salsiccia se vogliamo risparmiare tempo. Questa è già priva di budello e pronta all’uso.