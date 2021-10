Cosa c’è di meglio di un bel pranzo domenicale in compagnia? Tra amici o in famiglia, godersi il giorno festivo della settimana insieme è una consuetudine ormai acclarata. C’è chi preferisce la gita fuori porta e il ristorante, chi invece si gode la casa di famiglia. Il rito della domenica italiana, cantato da Toto Cutugno in un’epoca che ci appare così lontana. Anche se il programma televisivo di cui era la colonna sonora è ancora vivo e vegeto sulla Rai.

Il problema della domenica in casa, soprattutto per le donne, è sempre e solo uno: cosa fare da mangiare. Come se il focus del pranzo fosse il cibo e non il fatto di essere in piacevole compagnia. Poi ci sono i bambini che hanno un menù diverso, una persona a cui non piace una pietanza, un’altra che vuole stare leggera. Insomma, accontentare tutti non è semplice.

Ecco il connubio da leccarsi i baffi tra questa carne e questa bevanda

Proviamo ad associare una carne classica a una bevanda che significa compagnia per eccellenza. Il connubio che ne sortirà soddisferà anche i palati più fini. La carne in questione è quella di pollo, la bevanda è la birra. Pollo alla birra, dunque.

Scegliamo di selezionare solo i fusi, la parte basse della coscia. Possiamo farli tagliare direttamente dal macellaio, oppure scegliere di tagliarli noi e sfruttare la parte rimanente preparando un sostanzioso brodo. Prendiamo una padella di buon diametro, a seconda di quanti sono i commensali. Averne in casa una di 28 cm è sempre un ottimo consiglio. Soffriggiamo olio, aglio e rosmarino tritati. Si possono utilizzare anche altre spezie, come la salvia o la maggiorana. Mentre cuociamo il soffritto, rotoliamo i fusi di pollo in abbondante farina bianca. Aggiungiamoli uno per uno nell’olio caldo. Girarli frequentemente a media fiamma. I fusi si devono dorare in maniera uniforme.

Quando raggiungono la doratura completa, aggiungere un paio di bicchieri di birra. Che tipologia scegliamo? Si può decidere di affidarsi alle birre commerciali o scegliere quelle artigianali. Dipende dall’effetto che si vuole ottenere. Una birra a basso contenuto alcolico è la consigliata, specialmente se tra i commensali ci sono anche i bambini. Dopo aver aggiunto la bevanda, lasciamo cuocere per una quarantina di minuti senza coprire, in modi che la birra sfumi liberamente.

Al termine della cottura aggiungere una spolverata di sale e del pepe a piacere. Impiattare i fusi su un vassoio da portata e coprire con il sughetto di accompagnamento. Ecco il connubio da leccarsi i baffi tra questa carne e questa bevanda, tra il pollo e la birra. Una pietanza semplice e facile da preparare, ma che soddisferà anche i palati più fini.