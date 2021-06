L’alimentazione è una parte fondamentale della nostra vita e della nostra salute. Lo stiamo vedendo soprattutto in questi giorni, in cui notiamo una grandissima differenza nella sopportazione al caldo proprio rispetto a quello che mangiamo.

Come sappiamo, infatti, il cibo ha la capacità di aiutare il nostro corpo, come anche di sabotarlo. Per questo, soprattutto in estate, è nostro dovere quello di fare in modo di aiutare il nostro organismo. La regola numero uno è quella di seguire una corretta dieta alimentare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Freschi e leggeri

Quando le temperature si alzano vertiginosamente e l’umidità inizia a diventare insopportabile, in cucina dovremmo avere sempre in mente due parole d’ordine. Ovvero freschezza e leggerezza. È necessario, infatti, scegliere alimenti in grado di idratare il nostro corpo, che non risultino pesanti e che siano in grado di aggiungere sapore alla ricetta. A questo proposito, oggi vogliamo proporre un’idea per un condimento sfizioso e che, ovviamente, rispetta le due parole d’ordine dell’estate.

Ecco il condimento super estivo e gustoso per spaghetti dal sapore indimenticabile

Il fatto di optare per primi piatti leggeri e freschi, non ci obbliga anche a rinunciare al sapore, anzi. È infatti del tutto possibile preparare una ricetta da leccarsi i baffi, ma che comunque non risulti pesante e difficile da digerire. Un esempio è proprio il piatto che presentiamo oggi. Ecco, infatti, il condimento super estivo e gustoso per spaghetti dal sapore indimenticabile.

Stiamo parlando dei saporitissimi spaghetti al pesto con gamberi e brandy. Un primo piatto estivo dal gusto sensazionale e di cui non potremo più fare a meno una volta assaggiato. Vediamo come prepararlo.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

300 gr di spaghetti;

300 gr di gamberi;

60 gr di pesto;

40 gr di brandy;

olio q.b.;

sale q.b..

Procedimento

Iniziamo ovviamente mettendo a bollire l’acqua e, nel frattempo che cuoce, puliamo e sbucciamo accuratamente i nostri gamberi. Tagliamoli, quindi, a piccoli pezzi e andiamo a rosolarli in padella con un po’ d’olio. A questo punto, versiamo il pesto e, successivamente, anche il nostro bicchiere di brandy.

Andiamo a mescolare il tutto per bene, aggiungendo anche un pizzico di sale. Scoliamo la pasta ancora al dente e spostiamola nella padella. Lasciamo che il tutto si amalgami a fuoco lento, continuando ovviamente a mescolare. Aggiungiamo, se necessario, anche un cucchiaio di acqua di cottura, per evitare che si asciughi il condimento. Ed ecco che, passati pochi minuti, potremo servire il nostro piatto estivo, leggero e incredibilmente gustoso.