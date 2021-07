La dieta è un aspetto importante della nostra vita e che non dobbiamo sottovalutare. Ciò è ancora più vero dopo una certa età, quando i problemi di salute iniziano a farsi sentire. In questa situazione dobbiamo evitare di mangiare troppi cibi dannosi, e prediligere una dieta sana ed equilibrata.

Ci sono tanti accorgimenti da prendere per mangiare bene. Ad esempio se soffriamo di patologie particolari dobbiamo evitare determinati cibi. Infatti, in un articolo precedente abbiamo indicato come sia importante non mangiare asparagi se soffriamo di reumatismi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Invece, poi ci sono cibi che è bene assumere con regolarità per tutelare la nostra salute. Ma come scegliere gli alimenti migliori? È semplice: bisogna seguire i consigli del medico e non affidarsi troppo alla saggezza popolare. È proprio ciò che vedremo oggi, mettendo in guardia contro una credenza che può essere pericolosa. Quindi, ecco il comune sbaglio da evitare per non correre un serio rischio di diabete.

Lo studio

Recentemente uno studio ha analizzato gli effetti che i fagioli hanno sul controllo del livello glicemico. Secondo la saggezza popolare i fagioli sono ottimi per curare il diabete, e vengono utilizzati a volte per ridurre la glicemia. L’obiettivo dello studio era di confermare oppure di smentire questa credenza.

La risposta è stata chiara: non ci sono le condizioni per ritenere che i fagioli siano la migliore scelta per combattere il diabete.

Ecco il comune sbaglio da evitare per non correre un serio rischio di diabete

Secondo i ricercatori ci vorrebbero grandi dosi di estratto di fagiolo per poter davvero aiutare. Quindi sarebbe un grave errore pensare che mangiando fagioli si possano ridurre sensibilmente le probabilità di prendere il diabete. Sarebbe una falsa sicurezza che ci potrebbe spingere a rischiare di mangiare più cibi malsani, pensando di essere tutelati dai fagioli.

Comunque, come sempre la cosa migliore è comporre la propria dieta secondo i consigli del medico.