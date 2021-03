Per fortuna la natura o il buon Dio ci ha dotato di occhi che vedono moltissimi colori. Altre specie animali, come i cani o i gatti, ne vedono molti meno. Consideriamoci quindi fortunati, anche se forse nell’universo esistono altre forme di vita che riescono a vedere ancora più colori di noi!

Tutti, però, almeno una volta, ci siamo posti la domanda: qual è il colore preferito dagli italiani? Noi di ProiezionidiBorsa proviamo a rispondere. Ecco il colore preferito dagli italiani e non è il rosso.

Blu

Secondo l’antropologo Michel Pastoureau il colore preferito dagli italiani, e dagli europei in generale è il blu. Il mare, il cielo, la serenità: il blu ricorda a tutti queste tre cose, e davvero piace molto.

Ma bianco per la casa

Un brand di PPG Univer, la Sigma Coatings, ha recentemente pubblicato i risultati di una ricerca. Si voleva andare a capire quale fosse il colore preferito dagli italiani per l’arredo della casa. Infatti, dato che è chiaro che il blu è il colore preferito dagli italiani, si voleva vedere se questa cosa valesse anche per la casa. Sorprendentemente, non è cosi. Per l’84% di chi ha risposto al sondaggio, il bianco è il colore preferito per le pareti di casa. Forse ricorda l’aria che si respira, forse tranquillità e benessere. Ad ogni modo non ci sono dubbi, per la casa il colore preferito è il bianco.

E grigio per la macchina

Per quanto riguarda il colore per la macchina, la stragrande maggioranza degli italiani ha detto grigio. Grigio è certamente sinonimo di eleganza, ma d’altra parte è anche un colore “facile”. In particolare, nella sua versione metallizzata, il grigio è quel colore che nasconde benissimo i graffi e le macchie delle nostre autovetture. Inoltre, avere una macchina di un colore troppo vistoso non è una scelta che appassiona molti italiani. Ecco, allora, che il colore preferito dagli italiani e non è il rosso.