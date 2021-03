Ogni stagione porta i suoi colori e le tendenze cambiano in continuazione. Ma quali sono i fattori che le influenzano? Per prima cosa le passerelle, ma anche le serie tv e il mondo del cinema. Infatti, proprio in questo caso, questa tendenza ci arriva dalle passerelle di moda. Ecco il colore di capelli di tendenza per la primavera 2021 per un look che non passa inosservato.

Ginger hair

Il ginger hair è il colore di tendenza di questa stagione e sta spopolando sia sul web, sia tra le star del red carpet. Infatti, questo colore per la stagione è stato lanciato da Gigi Hadid, la super top model che è recentemente tornata sulle passerelle dopo il parto. Gigi Hadid è la star che l’ha fatto tornare in auge per ma, come ben sappiamo, le mode sono cicliche e tornano sempre. Infatti, già in passato molte star hanno fatto del ginger hair un loro tratto distintivo. Ricordiamo infatti Nicole Kidman ai tempi del “Moulin Rouge”, l’attrice Julianne Moore, ma non solo. Gli amanti della serie tv “Grey’s Anatomy” ricorderanno l’attrice Sarah Drew che dà il volto alla rossa April Kepner.

Questo colore può essere portato su tutta la chioma oppure distribuito soltanto su qualche ciocca per chi ha paura di osare. Cerchiamo ora di capire chi può portarlo al meglio.

Chi può portarlo

Ecco il colore di capelli di tendenza per la primavera 2021 per un look che non passa inosservato. Il ginger hair è un colore caldo e dalle sfumature splendide, ma chi è in grado di portarlo al meglio? Fortunatamente, questo colore rende giustizia sia in caso di capelli corti, sia in caso di lunghe chiome fluenti. Se abbinato a carnagioni dorate ed occhi dai toni caldi l’effetto è straordinario. Ciò non significa però che sia una loro esclusiva. Infatti, se possediamo una carnagione più chiara e rosata sarà sufficiente puntare a sfumature più scure di questo colore per donare corpo e tridimensionalità ai capelli.

Approfondimento

