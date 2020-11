Aprendo gli occhi durante la notte in una camera senza luci vediamo tutto nero. E’ completamente buio. Abbiamo sempre detto così, no? E invece pare che sia sbagliato. In realtà non vediamo nero, ma vediamo Eigengrau.

Ecco il colore che non sapevamo esistesse e che vediamo al buio

Questo nuovo colore si chiama Eigengrau. Viene dal tedesco e si traduce all’incirca con grigio “fondo/intrinseco”. In inglese per esempio viene chiamato “visual noise”, rumore visivo. Un termine che forse ci sembra avere più senso. Questo nuovo colore sembra essere stato definito da Gustav Theodor Fechner.

Si è scoperto che quando vediamo l’oscurità, questa non è proprio nera. Infatti sarebbe un colore meno intenso. Per farci un’idea di quale sia possiamo affidarci al linguaggio HTML. In questo caso sarebbe rappresentato dal codice #16161d.

Il problema si è posto perché in assenza di luce è impossibile percepire il nero. E l’intensità di questo nuovo colore viene vista diversamente da persona a persona. Questo perché si tratta di una percezione del nostro cervello.

Per questo motivo viene anche definito rumore visivo. In realtà ciò che vediamo sono puntini bianchi e neri che si mescolano di continuo. Quasi a sembrare il rumore bianco che genera una televisione quando non ha nessun segnale.

Sono molti gli studi su questo fenomeno. Si sta cercando di capire se il colore che vediamo quando abbiamo gli occhi chiusi o siamo nell’oscurità sia collegato ad altro. Ad esempio ad allucinazioni. Sia visive che uditive che possiamo avere nei primi stadi del sonno.

Ed ecco il colore che non sapevamo esistesse e che vediamo al buio. Un fenomeno interessante che ci fa capire quanto ancora non sappiamo del nostro cervello. C’è molto da studiare e da scoprire.

Sicuramente la connessione tra occhio e cervello è una delle cose più sorprendenti che ci siano.