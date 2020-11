Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo decisamente in un periodo nel quale cerchiamo ogni mezzo naturale per prevenire le malattie. Questo maledetto incubo coronavirus, che porta poi con sé anche la burocrazia del tampone, delle code infinite in ospedali e laboratori ci sta consumando. I nostri Esperti ogni giorno consigliano sistemi naturali e segreti della nonna per aumentare le difese e le immunità del nostro corpo. Ecco il check up naturale del nostro organismo bevendo ogni mattina per una settimana acqua e questa spezia: la curcuma. Ne trarremo benefici incredibili in molte parti del nostro corpo.

Protegge il fegato

Da secoli, in India ed estremo Oriente, acqua e curcuma sono utilizzati con successo per purificare il fegato, eliminando le tossine. Stimolando, inoltre, la produzione di bile, migliorano di conseguenza le attività della cistifellea.

Rallenta l’invecchiamento

Come dimostrato da anni di successi nei laboratori di tutto il mondo, l’assunzione di acqua e curcuma previene l’invecchiamento cellulare. A trarre beneficio da questo trattamento, soprattutto le cellule cerebrali. Sembra, infatti, che ci sia un legame diretto tra la curcuma e l’allontanamento delle malattie degenerative del nostro cervello. A partire proprio dalla demenza senile.

Pulisce le arterie

Collegato al procedimento di rallentamento della vecchiaia, anche la virtù di migliorare la circolazione sanguigna e quindi rallentare l’ossidazione delle arterie. In Oriente è conosciuta come il più potente antinfiammatorio e antiossidante naturale.

Aiuta chi lavora di testa

Essendo ricca di vitamina C e antiossidanti, la curcuma è un prezioso alleato per chi passa le ore davanti ai computer e lavora a contatto con gli schermi. Favorisce infatti la capacità di concentrazione e stimola la memoria, anche applicata ai metodi lavorativi. Ecco il check up naturale del nostro organismo bevendo ogni mattina per una settimana acqua e questa spezia, apporteremo al nostro organismo notevoli benefici.

