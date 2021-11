Un cagnolino allegro e vivace è la scelta migliore per dare un tocco di vivacità a tutto l’ambiente. I nostri amici pelosi sono compagni di vita ai quali ci riesce difficile rinunciare. Una volta che varcano la soglia di casa entrano a tutti gli effetti a fare parte della famiglia.

In ogni caso, non è detto che qualsiasi cane sia adatto a noi e ai nostri cari. Nel momento della scelta, infatti, dovremmo valutare alcune opzioni. Su tutte la taglia dell’animale e il suo carattere.

Grazie alle dimensioni contenute, alcune razze si adeguano perfettamente agli spazi ristretti. Il loro carattere docile potrebbe, poi, far di loro il compagno ideale anche per nostro figlio.

La razza di oggi rispecchia ottimamente quanto appena descritto. Si rivelerà la scelta più azzeccata per chi desidera un animale domestico affettuoso e poco invadente.

Se abitiamo in un condominio, probabilmente non tutti i cani faranno per noi. Alcune razze sono decisamente ingombranti e farebbero fatica ad adattarsi ai luoghi stretti.

In un articolo precedente avevamo illustrato 4 razze carinissime che non puzzano e vivacizzano tutta la casa. A queste vogliamo aggiungere un’altra razza altrettanto giocosa e mansueta: il Cairn Terrier.

Ecco il cane piccolo e fedele che adora famiglie e bambini e vive bene in appartamento. Vediamone l’identikit e come prendercene cura.

Un piccolo batuffolo peloso dal cuore d’oro

Il Cairn Terrier potrebbe diventare il nostro amico più fidato e il miglior compagno di giochi di nostro figlio. Questo perché le sue dimensioni davvero ridotte (30 cm di altezza al garrese per 7 kg di peso) lo rendono poco invadente.

Il suo pelo lungo e folto si presenta dei colori più disparati: dal grigio al rossiccio, dal grano fino alla variante “sale e pepe”. A volte si notano sfumature particolari a muso e orecchie.

Il Cairn Terrier ha un carattere piuttosto vivace compensato dalla sua estrema fedeltà nei confronti del padrone. Con una buona educazione da cucciolo obbedirà con prontezza a tutti i nostri ordini.

Le attenzioni principali riguardano la spazzolatura regolare del manto, almeno una volta alla settimana, e le uscite regolari di circa un’ora al giorno. Per quanto riguarda la nutrizione, preferiamo più pasti ma poco abbondanti nel corso della giornata.