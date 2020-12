Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Qual è il cane perfetto per chi ama il carattere dei gatti? Ebbene, esiste una razza per coloro che non amano avere un animale troppo dipendente ma desiderano comunque possedere un cane. Questo cane silenzioso, indipendente e riservato sorprenderà tutti i fortunati padroni.

La razza indipendente quanto un gatto

Molti desiderano un cane ma non possono comprarlo per problemi abitativi o lavorativi. In molti condomini, infatti, possedere un cane che tende ad abbaiare molto viene visto male.

Allo stesso tempo, possedere un cane che ha bisogno di molte cure è praticamente impossibile per chiunque lavori la maggior parte del giorno. Per questo, molti amanti dei cani decidono di abbandonare i propri propositi iniziali e comprare un gatto. Questo animale tende, infatti, ad essere molto meno dipendente della propria controparte canina.

Inoltre, non necessita di lunghe passeggiate o di presenza umana continuativa. Esiste, tuttavia, un cane che alcuni esperti definiscono molto simile a un gatto che potrebbe risolvere questi problemi. Questa razza è capace, infatti, di unire il temperamento canino e quello felino in maniera sorprendente. Ecco il cane perfetto per chi ama il carattere dei gatti secondo gli esperti.

Il cane indipendente per eccellenza

Il “chow chow” è un cane di origine asiatica tanto possente quanto dolce. Questo animale domestico orgoglioso è capace di combinare le caratteristiche di un cane e di un gatto alla perfezione.

È, infatti, fortemente indipendente e sembrerebbe non temere periodi di solitudine o lontananza dagli uomini. Per questo motivo, alcuni estimatori della razza, arrivano a compararlo per temperamento ad un gatto.

Allo stesso tempo è però fortemente legato alla propria famiglia, in particolare al proprio padrone. In questo modo il “chow chow” sembrerebbe capace di unire le caratteristiche delle due specie alla perfezione.

Detto questo, ecco il cane perfetto per chi ama il carattere dei gatti secondo gli esperti.