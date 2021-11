I cani sono la gioia di ogni padrone e sanno davvero come farsi volere bene. Chi ne possiede uno sa bene quanto possa essere affettuoso, sin da quando è una piccola palla di pelo.

La simpatia e il musetto gentile sono degli aspetti che molti considerano per la scelta del proprio amico a quattro zampe. Ma non devono essere gli unici parametri di valutazione.

Fanno la differenza anche la docilità dell’animale e il modo con cui si relaziona con la famiglia e i vicini. Per ultimo ma non meno importante, si dovrebbe valutare anche la pulizia dell’animale.

D’altronde, chi vorrebbe trovarsi in giro per la casa un cane continuamente sporco che lascia segni ovunque?

La razza che presenteremo oggi risponde positivamente a molte delle domande che si pongono i futuri padroni. Diventerà sul serio il nostro migliore amico e il compagno inseparabile di nostro figlio.

Ecco il cane affettuoso e fedele che non puzza né sbava ma tiene piacevolmente compagnia tutta la famiglia.

Il gigante gentile in cerca di amore

Se cerchiamo un cane di piccola taglia che vive bene in appartamento, forse l’esemplare di oggi non farà per noi. In compenso, il landseer saprà colmare questa lacuna con ben altre qualità.

A volte confuso con il terranova, questa razza di cane buono e gentile si rivelerà la scelta ideale per chi cerca un animale da guardia o da compagnia.

Il landseer è un esemplare di grossa taglia, alto tra 70 e 80 cm e con un peso che può sfiorare i 70 kg. Il pelo è lungo e fine, di norma bianco con chiazze nere.

Nonostante la stazza non è mai aggressivo, anzi, ha una spiccata intelligenza e adora i bambini. È un cane estremamente pulito: difficilmente lo vedremo sbavare o sporcare casa.

Il landseer è un cane che non ha bisogno di particolari attenzioni, se non nella cura del pelo. Spazzoliamolo regolarmente, per mantenerlo lucido e in salute.

Va normalmente d’accordo con gli altri animali, gatti inclusi, e farlo arrabbiare è tutt’altro che facile. Viste le sue origini nordiche, ama particolarmente i climi freddi. Per questo in estate potrebbe patire un po’ le alte temperature.

Non dimentichiamoci di portarlo periodicamente dal veterinario per i controlli sullo stato di salute e le vaccinazioni.

