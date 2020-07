Ecco il calendario delle trimestrali che verranno pubblicate a Piazza Affari nelle prossime settimane ma prima facciamo una premessa.

Il Ftse Mib continua a mantenersi a ridosso dei 20.000 punti anche se con qualche difficoltà evidenziata negli ultimi giorni.

L’economia frattanto stenta a riprendersi e nonostante il rimbalzo congiunturale della produzione industriale di maggio i dati per molti sconteranno una contrazione del 15% circa per il settore.

Da più parti si prevede un anno 2020 per l’economia italiana in forte contrazione. In ultimo si è aggiunta ieri l’Unione Europea con un PIL proiettato per il 2020 in ribasso di oltre 11%. Il 2021 invece, dovrebbe essere di ripresa con un +6% ca. Le stime di Bankitalia sono per una forchetta della contrazione a secondo degli scenari fra 9,2% e 13,5%.

Lo sguardo di molti è sulla data del 17 agosto (scadenza per il momento dello stop ai licenziamenti).

Cosa ci riserva il futuro?

Quale impatto del coronavirus sulle aziende italiane? Molti osservatori sia nazionali che esteri guardano con attenzione alle dinamiche della stagione estiva. Il settore vacanze con il suo intero indotto rappresenta circa il 15% del PIL nazionale. Quali sono le stime? Cosa attendere? Per il momento i primi dati parlano di un bonus vacanze rifiutato da uno su due dagli albergatori.

Presto gli eventi faranno tirare le somme, ma c’è già chi guarda ai dati di recente pubblicati dove si evince che diversi alberghi, strutture alberghieri, stabilimenti balneari e negozi che rappresentano indotto diretto ed indiretto del turismo, hanno deciso di rimanere chiusi.

Un quadro davvero non confortante. Sicuramente queste situazioni avranno l’effetto sulle trimestrali e gli outlook delle società quotate a Piazza Affari che in molti casi hanno già deciso o di rivedere al ribasso i dividendi da distribuire agli azionisti oppure di evitare proprio la distribuzione in attesa di tempi migliori. In alcuni casi come per il settore bancario è stata la stessa BCE a invitare (vietare!?) a non distribuire le cedole.

Nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà e come reagiranno le quotazioni del listino e delle singole società alla pubblicazione dei primi dati. Sarà interessante studiare i dati di bilancio coincidenti ma soprattutto le view per il futuro.