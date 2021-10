Niente di meglio per rallegrare le serate di ottobre che una minestra bollente e colorata. Oltre al buon umore, le verdure di stagione regalano anche benefici per la salute: ecco il caldo e cremoso piatto autunnale che potrebbe aiutare a ridurre colesterolo e pressione. Scopriamone la ricetta.

Un ingrediente semplice ma prezioso

Fra i prodotti autunnali, ce ne sono molti che hanno effetti importanti sull’organismo. Per esempio, un frutto che matura proprio ad ottobre può contribuire a combattere la stanchezza e l’ipertensione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se c’è un ortaggio simbolo di questi mesi, però, è sicuramente la zucca. ProiezionidiBorsa l’aveva già proposta in una ricetta che potrebbe favorire il sonno e combattere lo stress. Ma si può anche abbinare la zucca a un altro alimento, che regala benefici diversi: si tratta del porro.

I porri si trovano in commercio tutto l’anno, ma in realtà sono di stagione fra la fine di ottobre e il mese di febbraio. Uno dei vantaggi del porro è che fornisce all’organismo una sostanza chiamata allicina. Questo prezioso antiossidante è presente in quantità più elevate nell’aglio. Ma i porri sono sicuramente una valida alternativa!

L’allicina è utile perché aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre, come spiegano gli esperti, contribuisce ad abbassare la pressione ed evitare la formazione di coaguli di piastrine.

Ma come si fa, allora, per coniugare i benefici dei porri con quelli della zucca? Il segreto sta in una deliziosa ricetta autunnale.

Ecco il caldo e cremoso piatto autunnale che potrebbe aiutare a ridurre colesterolo e pressione

Il modo migliore per sfruttare i benefici degli ortaggi autunnali è preparare una gustosa minestra in versione leggera. Infatti, si può cucinare una zuppa cremosissima senza usare né patate, né panna.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

600 grammi di polpa di zucca;

2 porri;

1 litro di brodo vegetale (da preparare in precedenza);

olio d’oliva;

sale e pepe;

una manciata di semi di zucca.

Procedimento

lavare e tagliare i porri a rondelle molto sottili;

tagliare a cubetti la polpa di zucca;

far scaldare in una pentola un filo d’olio d’oliva, poi aggiungere i porri e lasciarli stufare;

versare nella padella i cubetti di zucca, aggiustare di sale e pepe;

aggiungere il brodo vegetale e lasciar cuocere per una ventina di minuti;

quando gli ortaggi sono morbidi, frullare il tutto con un mixer a immersione;

servire la crema ben calda, guarnendo con i semi di zucca.

Ecco pronto un piatto caldo, colorato e salutare!

Approfondimento

Molti snobbano questo piatto di pasta economico che potrebbe abbassare il colesterolo e prevenire il tumore