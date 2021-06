La Borsa di New York ha chiuso la settimana con un fuoco d’artificio, il balzo impressionante di un brand che ha annunciato numeri da capogiro. Il titolo è schizzato in alto del 20,75% a 154, 35 dollari.

È davvero incredibile, se si pensa che un anno fa questo colosso perdeva 790 milioni di euro e ora vanta un utile di 1,5 miliardi di dollari. Ecco il brand che ha sconvolto la Borsa di New York a fine settimana, vediamo di cosa si tratta con l’aiuto degli Esperti di Economia e Mercati di ProiezionidiBorsa.

La corsa dello Swoosh

Nike ha chiuso l’ultimo trimestre a fine maggio con un fatturato pari a 12, 34 miliardi di dollari, che corrispondono a 10,32 miliardi di euro. Una performance eclatante, superiore ai 10,5-11 miliardi di dollari attesi dagli analisti, doppia rispetto all’anno nero della pandemia.

Nel 2020 il gruppo aveva fatturato 6,31 miliardi di euro. Ma se andiamo a guardare i numeri rispetto allo stesso periodo del 2019, sono comunque da capogiro. Il gruppo di Beaverton totalizza infatti un aumento del fatturato pari al 21%.

La tenuta delle vendite online

In primavera, con la vaccinazione di massa e l’allentamento del coprifuoco, gli americani hanno ricominciato a uscire. A febbraio sono ripartite alla grande le vendite delle crociere.

In tutto il Mondo la gente ha ricominciato a uscire e l’economia ha ripreso a correre. In questo trimestre le scarpe sono state uno dei prodotti più venduti nel Mondo.

Nike ha visto crescere le sue vendite sia in negozi che online. A livello globale la vendita di scarpe è salita dell’89%, realizzando un fatturato pari a 7,95 miliardi di dollari.

Ecco il brand che ha sconvolto la Borsa di New York a fine settimana

Il mondo della finanza non si aspettava un simile rimbalzo, che negli USA è stato pari a +141% rispetto allo stesso periodo del 2020. I numeri hanno superato i 5,38 miliardi di dollari, contro attese ferme al massimo a 4,3 miliardi.

Ottima anche la performance europea (+21%) mentre in Cina il trend si è fermato a +17%. Boom nei mercati del Pacifico e dell’America Latina: il business di Nike è cresciuto dell’82% a 1,46 miliardi di dollari. Nell’intero anno il gruppo ha registrato un fatturato di 44,5 miliardi di euro, in crescita del 19% (+17% a cambi costanti). E un utile netto più che raddoppiato (+ 127%) a 5,7 miliardi di dollari.

Non ci resta che applaudire chi si è arricchito sapendo investire per tempo in questo titolo. Oppure giocarci un’altra possibilità. Guardare nei nostri vecchi armadi e vedere se possiamo diventare ricchi con Nike in un altro modo.