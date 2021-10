Ecco il batuffolo volante, il tenerissimo e buffo animaletto che spopola su Tik Tok

Internet fa ormai parte della nostra vita a 360 gradi. Inutile negarlo, è uno strumento divenuto praticamente indispensabile in qualsiasi ambito. Essenziale per il lavoro, è il primo interlocutore a cui ci rivolgiamo per risolvere svariati tipi di problemi – grandi o piccoli che siano – ma anche per trovare risposte a necessità o curiosità. Insomma, internet è anche uno strumento che sempre più spesso utilizziamo per trascorrere il tempo libero.

Per rilassarci o “staccare” anche solo 5 minuti dal lavoro e ritrovare le giuste energie, molti vanno sui Social. Scopi e motivi sono diversi. C’è chi ci va per curiosare nella vita degli altri (Facebook) o chi per ammirare foto sensazionali (Instagram). Molti vedono i Social network come un momento di evasione. Per questo scorrono Instagram o il più recente Tik Tok alla ricerca di video divertenti. Da sempre, grande successo lo riscuotono i video sugli animali.

C’è stato il periodo dei gattini e quello dei cani. Ci sono poi state anche le tenere e divertenti scimmiette. Internet ci consente di avere il Mondo a portata di mano. Grazie al web possiamo infatti scoprire ed ammirare luoghi magnifici dove mai potremo andare e scoprire altresì l’esistenza di animali strani, buffi e curiosi che si trovano dall’altra parte della Terra.

Tempo fa, ad esempio, per vari mesi ha spopolato il quokka, un piccolo marsupiale australiano caratterizzato da una particolarissima espressione che sembra sempre sorridere. Per questo è stato soprannominato “l’animale più felice del mondo”. Ultimamente l’attenzione si è spostata su un volatile che a breve andremo a conoscere meglio. Infatti, ecco il batuffolo volante, il tenerissimo e buffo animaletto che spopola Tik Tok.

Scopriamo più da vicino lo Shima Enaga

Si tratta di un uccellino molto piccolo che somiglia ad un batuffolo di cotone bianco. Vive in Giappone e il suo nome tecnico è “codibugnolo”, mentre la denominazione scientifica è Aeghitalus Caudatus. Fa parte della famiglia dei passeriformi ed ha una coda piuttosto lunga rispetto alle sue dimensioni che sono molto ridotte. Per dare l’idea, indicativamente, un esemplare adulto è lungo circa 14 cm e la metà è occupata solo dalla coda.

Tuttavia, è però un’altra la peculiarità più bizzarra dello Shima Enaga. Com’è facile intuire, la caratteristica più evidente, quella balza all’occhio e che ha reso questo piccolo volatile così celebre, è il suo particolarissimo piumaggio. Di un bianco candido, è morbido e soffice, proprio come un batuffolo di ovatta.

Ecco il batuffolo volante, il tenerissimo e buffo animaletto che spopola su Tik Tok

In realtà, potremmo trovare questo volatile anche in Europa, soprattutto nei boschi. Questa variante ben specifica, caratterizzata dal candido e morbido piumaggio, che crea un netto contrasto con il nero degli occhi e delle zampette, è tipica dell’Hokkaido, la seconda isola più grande del Giappone.

Vispo, allegro e vivace, quest’uccellino è molto socievole. Comunica con i suoi simili emettendo un sibilo particolare facilmente identificabile. Se si trova da solo, alza volume e intensità del suono.

