Ogni anno il Gambero Rosso pubblica la Guida Vini d’Italia. Si tratta di una raccolta di vini selezionati che per gli amanti del settore. Gli esperti, infatti, cercano di scegliere quei vini che possiamo bere subito o mettere in cantina. Noi italiani con i francesi e gli spagnoli siamo il popolo che produce più vino al Mondo e la nostra selezione è tanto variegata quanto diversificata.

Nel nostro Paese si possono trovare tutti i tipi di vino possibili, dai rossi corposi e persistenti ai bianchi più minerali e leggeri. Ogni volta che andiamo in enoteca è una sfida trovare il vino giusto ed è proprio per questo che esistono gli esperti.

Anche nei nostri supermercati possiamo trovare delle offerte davvero interessanti, a patto che riusciamo a capire la qualità del vino.

Per fa capire al Lettore la qualità del vino gli esperti del Gambero Rosso assegnano alle bottiglie che selezionano da uno a tre bicchieri. Naturalmente, i tre bicchieri sono il riconoscimento più importante che viene dato con relativa parsimonia.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato per questo articolo la Toscana, perché una delle regioni italiane che produce i migliori rossi del nostro Paese. Per il 2022, 476 vini hanno raggiunto i tre bicchieri. Dato che il riconoscimento viene dato alla singola bottiglia e non alla cantina, sarebbe impossibile qui riprendere tutte le singole bottiglie.

Ecco i vini migliori del 2022 della Toscana da bere anche subito secondo gli esperti

Di conseguenza, noi di ProiezionidiBorsa indicheremo le principali cantine che hanno ottenuto il riconoscimento e il Lettore interessano potrà andare a ricercare ulteriori informazioni sul loro sito.

Per la Toscana spiccano le produzioni di Bolgheri Rosso, sia nella forma superiore sia per Volpolo. Il Sassicaia 2018 non può mancare così come otto bottiglei di Brunello di Montalcino, tutte del millesimo 2016.

Seguono altre 11 bottiglie di Brunello di Montalcino, il Caburnio e il Caiarossa. Troviamo anche 3 Carmignano e un Cepparello. Il Chianti Classico è rappresentato da ben 22 etichette, il Morellino di Scansano da due proposte e il Nobile di Montepulciano da 6 bottiglie.

Segue l’Oreno, un Orma, Quercegrosse, Riecine, il Solaia dei Marchesi Antinori 2018 e il Teuto 2018. Troviamo anche uno 2018, il Valdarno di Sopra e il Valdisanti.

Chiudono tre Vernaccia di San Giminiano e un Vin Santo. Ecco, dunque, quali sono i vini migliori del 2022 della Toscana da bere anche subito secondo gli esperti.

