I tuoi anelli e orecchini hanno perso il loro scintillio?

Non preoccuparti, una pulizia approfondita li riporterà al loro insospettabile splendore. Non avrai nemmeno bisogno di comprare prodotti costosi per far ritornare i tuoi amati gioielli splendenti e scintillanti come quando erano nuovi. Alcuni semplici prodotti casalinghi basteranno, ecco i veri alleati insospettabili per mantenere la tua bigiotteria scintillante in modo facile. Scoprili con noi!

Ecco i veri alleati insospettabili per mantenere la tua bigiotteria scintillante

L’elemento più facile da usare in questa operazione, nonché insospettabile, è il sapone per piatti. Fai cadere in una ciotola alcune gocce di sapone per piatti dentro a dell’acqua tiepida. Attento che non sia bollente. Può andare bene della normale acqua di rubinetto ma per massimizzare i risultati ti consigliamo della soda o dell’acqua frizzante. L’anidride carbonica contenuta in questi liquidi aiuterà a sciogliere lo sporco e la patina accumulata.

È importante non usare acqua bollente soprattutto con gioielli che abbiano pietre incastonate, come gli opali, per evitare il rischio di crepe durante il rapido cambio di temperatura dall’aria al liquido e vice versa. Stessa regola vale per l’acqua o i liquidi molto freddi.

Come continuare una volta creata la soluzione di acqua e sapone

Lascia che la tua bigiotteria si immerga a fondo del liquido che hai creato e che ci rimanga a mollo per almeno 15-30 minuti. Quando sarà completamente sommersa l’acqua tiepida e saponosa s’infilerà in ogni fessura, ammorbidendo il residuo accumulato nel tempo. Passato il tempo prefissato utilizza uno spazzolino dalle setole morbide. Strofina ogni tuo oggetto prezioso gentilmente ma scrupolosamente. Fai attenzione ad eventuali fenditure o incavi in cui lo sporco potrebbe essersi accumulato

Sii pronta a vedere i tuoi gioielli brillare

Dopo aver spazzolato accuratamente ogni anello, braccialetto, orecchino o collana ricordati di porli in un colino a maglia stretta passa il tutto sotto l’acqua del lavandino. Ricordati che la temperatura deve essere tiepida, non estremamente calda o come detto in precedenza potresti avere problemi con eventuali pietre incastonate. Per sicurezza ricordati di mettere il tappo al lavandino dove risciacqui i tuoi amati averi, non vorremmo mai che alcuni dei pezzi più piccoli scappassero dal tuo controllo.

Una volta risciacquati lascia i gioielli ad asciugare all’aria posati su un soffice asciugamano. Attenta a non indossare questi oggetti quando sono ancora bagnati, potrebbero intrappolare l’umidità tra di essi e la tua pelle e causare delle piccole ma fastidiose irritazioni.