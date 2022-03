Ecco i turisti e i Paesi che rimpiazzeranno i russi in vacanza in Italia, il confronto con Federalberghi Liguria

L’Italia prova a rialzarsi per sopperire alle assenze russe previste nel settore del turismo di lusso. Capaci di spendere cifre da capogiro per i servizi di vitto e alloggio con tanto di shopping nelle boutique delle grandi griffes. Spese e acquisti per portare in area balcanica pezzi di quell’Italia che il Mondo ci invidia. Dall’arte, alla cultura, al cibo passando per la moda e il vino. Basti pensare che per i vini, nel 2005 nella seconda edizione del Vinitaly Russia, Mosca ha ospitato oltre 100 aziende (nella prima edizione erano state circa una trentina). Un amore a prima vista e duraturo quello del turista russo verso lo Stivale che adesso sta soffrendo le pene della fine di una relazione.

I dati

Un’indagine condotta qualche anno fa dalla Banca d’Italia ha reso conto della capacità di spesa giornaliera degli inquilini sovietici. Solo nel 2013 è stata di 170 euro, superiore del 65% a quella degli altri turisti stranieri. Non solo oligarchi e magnati dunque ma anche cittadini con una fascia di reddito alta. E a testimonianza dell’appetibilità italiana c’è il ricordo delle vacanze salentine dell’ex leader Mikhail Gorbaciov nel 2003. Tant’è che nei bei tempi che furono, lo stesso Putin nel 2015 (con l’allora Governo Renzi) annunciò un flusso turistico russo di circa 900 mila cittadini. Turisti che avevano visitato l’Italia lasciando nel nostro Paese un miliardo di dollari.

Federalberghi Liguria

Adesso tutto cambia e bisogna correre ai ripari. Così il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin ci dice: «stiamo cercando altre fonti e nicchie di mercato anche perché sicuramente l’estate subirà gli effetti della guerra. Già con la pandemia quel segmento (russo, ndr) ci è sfuggito e non veniva più anche perché non è stato riconosciuto il vaccino Sputnik. Cerchiamo alternative e facciamo promozione – prosegue – ad esempio già da un po’ di anni stiamo puntando sull’America anche perché si tratterebbe di turisti che verrebbero per soggiorni che vanno oltre il weekend».

Ecco i turisti e i Paesi che rimpiazzeranno i russi in vacanza in Italia, il confronto con Federalberghi Liguria

Lo scorso anno Federalberghi Liguria ha puntato molto su alcuni Paesi dell’ex Unione Sovietica come la Polonia, l’Ungheria e la Bulgaria. «Registriamo un certo risveglio dell’interesse spagnolo verso l’Italia, infatti stiamo puntando molto sulla Spagna – ci dice il Presidente Werdin – anche la Francia al momento è una conferma e sarebbe interessante l’Australia. Poi confidiamo sulla Svizzera e sulla Germania soprattutto per la Liguria». Intanto i principali canali di promozione del brand Italia ai migliori buyer sono Discover Italy che si terrà il 7 e l’8 aprile a Sestri Levante ed è già sold-out. «E poi c’è il Meet di Milano che rappresenta una vetrina fondamentale». Ed Ecco i turisti e i Paesi che rimpiazzeranno i russi in vacanza in Italia, il confronto con Federalberghi Liguria. La Regione delle Cinque Terre è tra le maggiori in Italia ad aver calamitato il gusto e l’interesse dei russi negli anni passati.