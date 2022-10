Ecco i trucchi per fare il cambio di stagione nell’armadio in autunno

Il cambio nell’armadio si deve fare in ogni stagione oppure direttamente in autunno e in primavera o in estate e in inverno. Seppur esiste un metodo standard per farlo molto semplice, ci sono dei trucchi veramente efficaci per fare subito. Sapere dove mettere i vestiti nel cambio di stagione è semplice: nell’armadio, sicuramente, ma non tutti fanno così. Quando si fa il cambio di stagione negli armadi si deve pensare anche a tante altre cose essenziali, a parte capire come sistemare il cambio di stagione e quando fare quello invernale. Il problema è risolto: ecco i trucchi per fare il cambio di stagione nell’armadio in modo veloce nel 2022 anche per i bambini.

Quando farlo?

Generalmente, il cambio di stagione si dovrebbe fare prima dell’estate e prima dell’inverno. Quindi in autunno e in primavera, includendo anche i vestiti di queste ultime stagioni. In tanti preferiscono farlo in ogni cambio di stagione, quindi, in primavera, estate, autunno, inverno. Per fare prima e farlo bene allo stesso tempo è meglio farlo in autunno e in primavera. Il cambio di stagione nell’armadio è una operazione facile da fare. Dopo aver deciso quando farlo e dove, passiamo a come e ai segreti per fare più veloce.

Ecco i trucchi per fare il cambio di stagione nell’armadio passo dopo passo

In primis, fare il cambio di stagione nell’armadio comporta l’esigenza di comprare delle scatole oppure liberare una parte dell’armadio per l’occasione. Prima di fare qualsiasi cosa è bene organizzare le azioni da compiere. Sappiamo bene che per fare il cambio di stagione in autunno, come prima cosa dobbiamo togliere i pigiami e i vestiti che mettiamo in casa, per poi inserire tutti i vestiti estivi che non mettiamo più. Diversamente, in primavera, il cambio di stagione nell’armadio cambia poiché verranno messe anche le coperte e vestiti più grandi e pesanti.

È fondamentale gestire i colori dei vestiti da indossare non solo per seguire l’armocromia in modo da avere una organizzazione più profonda e magari riuscire anche a buttare abiti che non mettiamo più o che non ci stanno bene per poter gestire gli spazi. I trucchi efficaci per fare veloce e per sottoporre i vestiti nell’armadio piegati nel modo giusto, sono diversi. Uno è lavare i vestiti prima di metterli nell’armadio, così li ritroveremo puliti nella stagione successiva. Anche piegarli bene è il massimo poiché ci aiuta a fare più spazio. Un segreto è quello di non fare troppo tardi il cambio di stagione nell’armadio altrimenti diventa più difficile dato che si iniziano a mischiare gli abiti estivi e quelli autunnali.

