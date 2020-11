Ecco i trucchi infallibili per dimagrire dopo le abbuffate natalizie

Il Natale e le altre festività sono ormai vicine. Regali, atmosfera magica, calore famigliare, ma soprattutto ricche abbuffate. Diciamoci la verità, non c’è momento migliore delle feste natalizie per godersi la casa dopo un anno di fatiche e dedicarsi alla buona cucina. Non bisogna esagerare però: mangiare troppo ha delle ricadute sul peso forma ideale. Farsi prendere la mano per poi prendere qualche chilo di troppo è all’ordine del giorno se non si presta la giusta attenzione. Ecco allora i trucchi infallibili per dimagrire dopo le abbuffate natalizie.

Più pasti meno cibo

Allora concediamoci pure il privilegio di fare delle buone e ricche mangiate a Natale. È giusto godersi i piaceri della vita. Ancora più importante è farlo con criterio. Finito il periodo delle festività sarà necessario modificare un po’ il regime alimentare per rimettersi in carreggiata. Il consiglio degli esperti è quello di consumare più pasti durante la giornata, ma di quantità più ridotta. Un esempio? Mangiare la frutta secca come spuntino di metà mattinata o nel pomeriggio durante la pausa caffè al lavoro (qui un approfondimento di ProiezionidiBorsa).

Correre, correre, correre

Certo, non tutti amano l’attività fisica, ma come dice il vecchio proverbio “se bello vuoi apparire un po’ devi soffrire”. Quindi, prendiamo quella vecchia tuta nei cassetti dell’armadio, le scarpe da jogging, perché no delle cuffiette con della buona musica, e via: corriamo. Non dobbiamo diventare Usain Bolt naturalmente. L’obiettivo è quello di asciugare il fisico con una corsetta quotidiana di 30 o 40 minuti. All’inizio sarà faticoso, ma poi magari ci si prende gusto. Vediamo ora l’ultimo dei trucchi infallibili per dimagrire dopo le abbuffate natalizie.

Bere tanta acqua

Lo si dovrebbe fare durante tutto l’anno, ma dopo le feste occorre aiutare ancora di più il corpo a smaltire grassi e tossine. Diamogli acqua in abbondanza. Anche qui senza esagerare però. Il parere dei medici è quello di consumare circa 1,5/2 litri al giorno d’acqua. Bere acqua è importante, ma se possibile è meglio ridurre al massimo anche il consumo di alcolici, abbondantemente consumati durante la fine dell’anno.